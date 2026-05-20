USA vznesly obvinění vůči dlouholetému lídrovi Kuby Raúlu Castrovi

  18:19aktualizováno  19:08
Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouholetému kubánskému lídrovi Raúlu Castrovi. Ve středu to napsala agentura Reuters, která se odvolává na vysokého představitele americké vlády. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce, nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.
Bývalý prezident Raúl Castro na oslavách 69. výročí útoku na kasárny Moncada v Cienfuegos na Kubě. 26. července 2022. | foto: AP

Na oficiální oznámení se nadále čeká. Obvinění by se mělo týkat sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl Raúl Castro ministrem obrany. Zahynuli tehdy čtyři lidé. Sestřelené letouny vypravila americko-kubánská skupina Brothers to the Rescue, která v 90. letech pomáhala zachraňovat Kubánce snažící se na vratkých člunech emigrovat do USA.

Havana tvrdila, že letouny sestřelila proto, že narušily kubánský vzdušný prostor; podle Washingtonu se to ovšem stalo nad mezinárodními vodami. Také Organizace amerických států (OAS) uvedla, že Kuba tím porušila mezinárodní právo. Podle stanice CBS letos v březnu oznámil floridský prokurátor, že případ znovu otevírá.

Miamský úřad americké prokuratury ve středu od 19:00 SELČ pořádá akci k připomenutí obětí incidentu. Ministerstvo spravedlnosti dříve bez podrobností uvedlo, že k této ceremonii vydá oznámení. Média očekávané prohlášení spojují se zveřejněním obvinění.

Spojené státy v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči kubánskému režimu, objevují se také spekulace o možné americké intervenci na ostrově. Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil, že Spojené státy nebudou ve své blízkosti tolerovat nepřátelský stát, který poskytuje útočiště zahraničním nepřátelským vojenským, rozvědným a teroristickým operacím.

Kubánský režim ve středu kritizoval také americký ministr zahraničí Marco Rubio, který ve videoposelství určeném obyvatelům Kuby obvinil komunistické vedení této karibské země ze zpronevěry a represí. Zopakoval také nabídku, kterou už dříve podmínil významnými reformami komunistického systému na Kubě: USA slíbily poslat na ostrov jídlo a léky za 100 milionů dolarů, které ale bude muset distribuovat katolická církev či důvěryhodná charitativní organizace.

Spojené státy zavedly vůči Kubě první sankce už v roce 1960 ve snaze přivodit pád režimu, který ovšem přetrvává dosud. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil zlepšování americko-kubánských vztahů zahájené jeho předchůdcem Barackem Obamou. Nyní se objevují spekulace o možné americké intervenci na Kubu.

