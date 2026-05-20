USA vznesly obvinění vůči dlouholetému lídrovi Kuby Raúlu Castrovi

Na oficiální oznámení se nadále čeká. Obvinění by se mělo týkat sestřelení dvou malých letadel kubánskou armádou v roce 1996, kdy byl Raúl Castro ministrem obrany. Zahynuli tehdy čtyři lidé. Sestřelené letouny vypravila americko-kubánská skupina Brothers to the Rescue, která v 90. letech pomáhala zachraňovat Kubánce snažící se na vratkých člunech emigrovat do USA.
Havana tvrdila, že letouny sestřelila proto, že narušily kubánský vzdušný prostor; podle Washingtonu se to ovšem stalo nad mezinárodními vodami. Také Organizace amerických států (OAS) uvedla, že Kuba tím porušila mezinárodní právo. Podle stanice CBS letos v březnu oznámil floridský prokurátor, že případ znovu otevírá.
Miamský úřad americké prokuratury ve středu od 19:00 SELČ pořádá akci k připomenutí obětí incidentu. Ministerstvo spravedlnosti dříve bez podrobností uvedlo, že k této ceremonii vydá oznámení. Média očekávané prohlášení spojují se zveřejněním obvinění.
Spojené státy v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči kubánskému režimu, objevují se také spekulace o možné americké intervenci na ostrově. Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil, že Spojené státy nebudou ve své blízkosti tolerovat nepřátelský stát, který poskytuje útočiště zahraničním nepřátelským vojenským, rozvědným a teroristickým operacím.
Kubánský režim ve středu kritizoval také americký ministr zahraničí Marco Rubio, který ve videoposelství určeném obyvatelům Kuby obvinil komunistické vedení této karibské země ze zpronevěry a represí. Zopakoval také nabídku, kterou už dříve podmínil významnými reformami komunistického systému na Kubě: USA slíbily poslat na ostrov jídlo a léky za 100 milionů dolarů, které ale bude muset distribuovat katolická církev či důvěryhodná charitativní organizace.
Spojené státy zavedly vůči Kubě první sankce už v roce 1960 ve snaze přivodit pád režimu, který ovšem přetrvává dosud. Tlak na Kubu, kde je jedinou povolenou stranou komunistická strana a kde vláda potlačuje veškerou opozici, zesílil Trump. Ten už za svého prvního působení v Bílém domě přerušil zlepšování americko-kubánských vztahů zahájené jeho předchůdcem Barackem Obamou. Nyní se objevují spekulace o možné americké intervenci na Kubu.