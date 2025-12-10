Státní agentura v USA smazala z webu zmínky o vlivu člověka na změnu klimatu

„Myslím, že jde o jeden z nejdramatičtějších případů cenzury, které jsme v oblasti klimatu zaznamenali,“ uvedl Daniel Swain, klimatický vědec z Kalifornské univerzity. Čím dál více webových stránek na toto téma podle něj zcela mizí z internetu, případně je nahrazují nesprávné informace.
Ještě v říjnu stránka agentury o příčinách změny klimatu uváděla vyjádření Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) o tom, že „je nezpochybnitelné, že lidský vliv způsobil oteplení atmosféry, oceánů a pevniny.“ Toto jasné stanovisko nyní bylo z webu EPA smazáno. Agentura rovněž smazala stránku popisující klíčové ukazatele změny klimatu, a to stoupající hladinu moří a ubývající arktický led.
Americký prezident Donald Trump opakovaně vystupuje proti obnovitelné energii, volá po větší těžbě na území Spojených států a jeho administrativa učinila škrty ve výzkumu a vývoji, jejichž cílem je zmírnit dopady klimatické změny, připomíná agentura AFP.
„Na rozdíl od předešlých administrativ se Trumpova EPA soustředí na ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zároveň podporuje velký americký vzestup, nikoliv levicové politické agendy,“ sdělila WP tisková mluvčí agentury Brigit Hirschová.
EPA rovněž z webu smazala odpovědi na často kladené otázky jako „Existuje mezi vědci shoda, že lidská činnost způsobuje dnešní změnu klimatu?“ a otázky ohledně toho, jaký dopad může mít změna klimatu na lidské zdraví. Z webu rovněž zmizely informace o dopadu změny klimatu na zdraví dětí a osob s nízkými příjmy.