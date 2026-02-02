Změna názvu olympijského domu, který bude v jednom z hotelů v srdci Milána, přišla po zátazích amerického Úřadu pro imigraci a cla v Minneapolisu, kde agenti ICE zastřelili dva americké občany; jednoho z nich palbou do zad, když ležel na zemi.
V obou případech zastřelení civilistů vyvolalo protesty a bouřlivé debaty na americké politické scéně.
Olympijští činitelé Spojených států proto radší jméno domu změnili z Ice House na Winter House, aby zkratku Úřadu pro imigraci a cla vůbec nepřipomínali.
„Náš koncept pohostinnosti byl navržen jako soukromý prostor bez rušivých vlivů, kde se sportovci, jejich rodiny a přátelé mohou sejít, aby oslavili jedinečný zážitek ze zimních her,“ uvedli v prohlášení zástupci amerického hokeje, krasobruslení a rychlobruslení.
Přejmenování olympijského domu v pondělí uvítala americká krasobruslařka Amber Glennová. „Myslím, že je to rozumné,“ řekla novinářům.
„Je to nešťastné, že pojem ICE není něco, co bychom mohli přijmout kvůli tomu, co se děje a jaké to má důsledky,“ poznamenala.