Olympijský dům USA mění název, jeho „ledové“ jméno se stalo kontroverzní

Autor: ,
  17:44
Americký olympijský dům v Miláně se měl původně jmenovat Ice House, čili Ledový dům. Teď už je to Winter House - Zimní dům. To vše jen proto, aby název nepřipomínal Úřad pro imigraci a cla (ICE), který si v posledních měsících vydobyl nepříliš lichotivou reputaci. Zástupci amerických sportovců změnu uvítali.

Změna názvu olympijského domu, který bude v jednom z hotelů v srdci Milána, přišla po zátazích amerického Úřadu pro imigraci a cla v Minneapolisu, kde agenti ICE zastřelili dva americké občany; jednoho z nich palbou do zad, když ležel na zemi.

V obou případech zastřelení civilistů vyvolalo protesty a bouřlivé debaty na americké politické scéně.

Demonstrace v italském Miláně poté, co bylo potvrzeno, že pracovníci americké imigrační a celní služby (ICE) budou pomáhat chránit americké delegace na zimních olympijských hrách v Míláně a Cortině. (31. ledna 2026)
Demonstrace v italském Miláně poté, co bylo potvrzeno, že pracovníci americké imigrační a celní služby (ICE) budou pomáhat chránit americké delegace na zimních olympijských hrách v Míláně a Cortině. (31. ledna 2026)
Demonstrace v italském Miláně poté, co bylo potvrzeno, že pracovníci americké imigrační a celní služby (ICE) budou pomáhat chránit americké delegace na zimních olympijských hrách v Míláně a Cortině. (31. ledna 2026)
Demonstrace v italském Miláně poté, co bylo potvrzeno, že pracovníci americké imigrační a celní služby (ICE) budou pomáhat chránit americké delegace na zimních olympijských hrách v Míláně a Cortině. (31. ledna 2026)
13 fotografií

Olympijští činitelé Spojených států proto radší jméno domu změnili z Ice House na Winter House, aby zkratku Úřadu pro imigraci a cla vůbec nepřipomínali.

„Náš koncept pohostinnosti byl navržen jako soukromý prostor bez rušivých vlivů, kde se sportovci, jejich rodiny a přátelé mohou sejít, aby oslavili jedinečný zážitek ze zimních her,“ uvedli v prohlášení zástupci amerického hokeje, krasobruslení a rychlobruslení.

Přejmenování olympijského domu v pondělí uvítala americká krasobruslařka Amber Glennová. „Myslím, že je to rozumné,“ řekla novinářům.

„Je to nešťastné, že pojem ICE není něco, co bychom mohli přijmout kvůli tomu, co se děje a jaké to má důsledky,“ poznamenala.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.