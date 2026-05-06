Americký letoun vyřadil íránský tanker z provozu zásahem citlivého místa

  22:09aktualizováno  22:09
Americký bojový letoun ve středu v Ománském zálivu zasáhl kormidlo nenaloženého íránského tankeru, který se snažil proplout americkou blokádou do jednoho z íránských přístavů. Na síti X to uvedlo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Spojené státy zahájily námořní blokádu Íránu začátkem dubna, jejím deklarovaným cílem je omezit příjmy íránského režimu z prodeje ropy.
Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco torpédoborec USS Spruance, který patří americkému námořnictvu, provádí její zadržení. | foto: Reuters

Kontejnerová loď kotvící v Hormuzském průlivu u íránského města Bandar Abbás...
Uvázlé tankery v Hormuzském průlivu. (4. května 2026)
Tanker Hasna plující pod íránskou vlajkou podle CENTCOM ignoroval opakované varování amerického námořnictva, že narušuje námořní blokádu, a proto na jeho kormidlo vypálil letoun F/A-18 Super Hornet několik salv z kanónu ráže 20 mm. „Hasna už do Íránu nepluje“, dodal CENTCOM. Letoun vzlétl z letadlové lodi USS Abraham Lincoln.

Teherán v reakci na americko-izraelské útoky, které začaly 28. února, mimo jiné ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu. Tato úžina je přitom důležitou vodní trasou pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu. Průliv nebyl znovuotevřen ani poté, co se Spojené státy a Írán shodly na příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.

Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů. CENTCOM ve středu sdělil, že Spojené státy od počátku své námořní blokády íránských přístavů donutily 52 obchodních plavidel změnit směr plavby.

