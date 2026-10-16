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USA na pokyn Bílého domu omezily Ukrajině Starshield. Systém využívají i drony

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  6:55aktualizováno  6:55
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Spojené státy v minulých dnech omezily Ukrajině využívání družicového systému Starshield na přímý pokyn Bílého domu. Napsala to ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Ukrajinští představitelé si tento týden stěžovali na omezení systému, který využívají například k navádění dronů. Ve čtvrtek se však podle nich jeho fungování zlepšilo.

Americké zdroje Reuters uvedly, že ministerstvo obrany dostalo z Bílého domu pokyn zpomalit fungování Starshieldu, vojenské verze satelitní sítě Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle Reuters není jasné, kdo konkrétně v Bílém domě omezení nařídil ani kdo odpovídal za jeho provedení.

Musk ve středu upozornil, že Starshield vlastní a provozuje americká armáda a že o omezení jeho činnosti sám nerozhoduje.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve stejný den uvedl, že ho výpadky systému mrzí a že o nich chce jednat s americkou stranou. Za bolestivá označil také nedávná rozhodnutí Trumpa, který minulý týden oznámil dohodu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách ruské ropy do USA navzdory západním sankcím. Trump v době stupňujících se ruských útoků rovněž prohlásil, že Putin má větší vůli dohodnout se než Zelenskyj.

Trump na Zelenského tlačí také kvůli vysokým cenám ropy. Podle amerického prezidenta za ně mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie, nikoli americko-izraelská válka s Íránem, která omezuje dodávky ropy přes strategicky významný Hormuzský průliv.

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