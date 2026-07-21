Desátá noční vlna útoků na Írán v řadě. Američané cílili na velitelská stanoviště

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  7:00
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Americké údery proti Íránu zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné...

Americké údery proti Íránu zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné obrany, odpaliště balistických střel a dronů a námořní kapacity íránských sil. Cílem úderů je dále omezit vojenské kapacity. (21. července 2026) | foto: Reuters

Americké údery proti Íránu zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné...
Americké údery proti Íránu zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné...
Americké údery proti Íránu zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné...
Pokračující napětí v Hormuzském průlivu (21. července 2026)
49 fotografií
Spojené státy dokončily pět hodin trvající noční vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM).

Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu, píše agentura Reuters. USA útočily již desátou noc v řadě.

Americké údery proti Íránu zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné obrany, odpaliště balistických střel a dronů a námořní kapacity íránských sil. Cílem úderů je dále omezit vojenské kapacity. (21. července 2026)
Americké údery proti Íránu zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné obrany, odpaliště balistických střel a dronů a námořní kapacity íránských sil. Cílem úderů je dále omezit vojenské kapacity. (21. července 2026)
Americké údery proti Íránu zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné obrany, odpaliště balistických střel a dronů a námořní kapacity íránských sil. Cílem úderů je dále omezit vojenské kapacity. (21. července 2026)
Americké údery proti Íránu zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné obrany, odpaliště balistických střel a dronů a námořní kapacity íránských sil. Cílem úderů je dále omezit vojenské kapacity. (21. července 2026)
49 fotografií

CENTCOM uvedlo, že americké údery zasáhly velitelská stanoviště, systémy protivzdušné obrany, odpaliště balistických střel a dronů a námořní kapacity íránských sil. Cílem úderů je dále omezit vojenské kapacity, které Teherán používá k útokům na obchodní lodě v Hormuzském průlivu, dodalo americké oblastní velitelství. Během útoků íránská média informovala o explozích v oblastech měst Bandar Abbás, Čáhbahár a Konárak. Protivzdušná obrana byla aktivována také v blízkosti jaderné elektrárny v Búšehru.

Íránské revoluční gardy v prohlášení uvedly, že v noci v Kuvajtu útočily na americká vojenská zařízení na letecké základně Ahmad Džábir, hangár s drony MQ-9 Reaper na letecké základně Alí Sálim, raketové systémy na základně Arífdžán a americká radarová a komunikační zařízení. V Bahrajnu útočily na systémy protivzdušné obrany Patriot na letecké základně Riffá a obdobné systémy na letišti Muharrak.

Gardy také oznámily, že na dvou ropných tankerech v Hormuzském průlivu vypukly v důsledku výbuchů požáry. V prohlášení uvedly, že tankery se snažily proplout takzvanou jižní trasou, kterou Írán považuje za nezákonnou. Teherán v minulosti vymezil trasy, kterými lze po koordinaci s gardami bezpečně proplout. Tyto cesty vedou podél pobřeží ostrova Lárak, který leží v severní části průlivu.

Podle britské námořní služby (UKMTO) zasáhl projektil neznámého původu tanker plující v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu. Incident se stal v pondělí 14 kilometrů severovýchodně od obce Límá, ležící na poloostrově Rás Musandam. Ze sdělení není zřejmé, zda je zasažený tanker jedním z plavidel zmíněných gardami.

Konflikt mezi Washingtonem a Teheránem, který začal americko-izraelskými údery na Írán koncem února, v minulých měsících utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění. Sporným bodem nicméně zůstávala otázka správy Hormuzského průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu. Tento měsíc se občasné vojenské střety opět proměnily v každodenní útoky, kdy USA provádějí údery především na jihu Íránu a Teherán v odvetě útočí na arabské spojence Spojených států v regionu.

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