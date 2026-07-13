„Další rozklad schopností Teheránu.“ USA oznámily opětovnou vlnu úderů na Írán

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  23:45aktualizováno  23:59
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Americká armáda v pondělí pozdě večer SELČ oznámila další vlnu úderů proti Íránu. Jde o třetí noc v řadě, přičemž íránská média informují o explozích v pevninském přístavním městě Bandar Abbás v provincii Hormozgán a také na ostrově Kíš v Perském zálivu. Podle íránské agentury Mehr výbuchy otřásly i ostrovem Kešm v Hormuzském průlivu.

„Tyto útoky budou znamenat další vysokou cenu pro íránské síly a povedou k dalšímu rozkladu jejich schopností útočit na nevinné civilisty a obchodní lodě v Hormuzském průlivu,“ sdělila na síti X americké velitelství CENTCOM, které koordinuje síly USA na Blízkém východě. To dále uvedlo, že USA zahájily údery v sobotu 16:45 východoamerického času (22:45 SELČ).

Od víkendu se mezi americkými a íránskými silami odehrály intenzivní raketové a dronové útoky. Teherán uvedl, že zasáhl americká vojenská zařízení v regionu a ponechává Hormuzský průliv uzavřený, což vedlo k prudkému zdražení ropy. Americký prezident Donald Trump mezitím oznámil, že USA obnovují námořní blokádu vůči Íránu, podle amerického námořnictva se tak stane od úterý.

Konflikt na Blízkém východě propukl 28. února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích. Před vypuknutím války procházelo průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Nejnovější vývoj ovšem vyvolává vážné obavy o budoucnost prozatímní americko-íránské dohody z minulého měsíce. Ta měla vést ke znovuotevření průlivu a k přerušení bojů, zatímco by obě strany využily dalších 60 dní k vyjednávání.

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