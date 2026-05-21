O případu amerického lékaře píše WP s odkazem na pět lidí obeznámených s reakcí USA na epidemii eboly. Neochota vlády přivézt nakaženého Američana zpět na území Spojených států byla v ostrém kontrastu s epidemií eboly v západní Africe v roce 2014.
Tehdy byli první dva američtí pacienti evakuováni do Atlanty k léčbě. Tento krok, který USA podnikly za vlády Baracka Obamy, Donald Trump už v té době ostře kritizoval. Zdroje WP uvádějí, že vnímání veřejnosti ohledně přivezení pacienta s ebolou do země dělá Bílému domu obavy.
Tvrzení, že USA nechtěly Stafforda přijmout, však mluvčí Bílého domu označil za nepravdivé. „Hlavním a jediným zájmem Trumpovy administrativy je zajistit zdraví a bezpečnost amerických občanů. Německá nemocnice Charité je mezinárodně uznávána jako jedno z nejlepších zařízení na světě pro léčbu a zvládání virových onemocnění, jako je ebola, a to na stejné úrovni jako přední zařízení zde ve Spojených státech,“ uvedl mluvčí.
Zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Satish Pillai, který se věnuje reakci na šíření eboly, v úterý řekl, že klíčovým faktorem je zajištění rychlé a vhodné léčby s tím, že Německo bylo v tomto případě nejvhodnějším místem k zahájení léčby.
Další americký lékař, u něhož je podezření na ebolu, byl z Afriky v noci na čtvrtek dopraven do pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že Spojené státy požádaly Česko o pomoc mimo jiné s ohledem na vysokou úroveň české infektologie a připravenost specializovaných pracovišť.
Podle ministra „je pacient bez příznaků, jeho stav je stabilizovaný a pro veřejnost situace nepředstavuje žádné riziko“. Muž byl v Kongu v kontaktu s jedním z nakažených, neobjevily se u něj příznaky infekce, ale vzhledem k délce inkubace je nyní v přísné karanténě. Veškeré náklady spojené s jeho pobytem v Česku uhradí podle Adamova úřadu Spojené státy.
Letadlo místo do Detroitu zamířilo do Montrealu
Let společnosti Air France na trase z Paříže do Detroitu byl ve středu odkloněn do Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem byla omezení, která Spojené státy zavedly kvůli šíření eboly v této africké zemi. S odkazem na americké úřady a leteckou společnost o tom informoval portál CBS News.
Mluvčí amerického Úřadu pro celní a hraniční ochranu (CBP) uvedl, že společnost Air France omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla. „Vzhledem k omezením vstupu zavedeným ve snaze snížit riziko šíření viru eboly, pasažér do letadla neměl nastoupit,“ řekl mluvčí s tím, že let mířící do Detroitu byl odkloněn do Kanady. Kdy byl cestující naposledy v Kongu, ani zda měl příznaky eboly, mluvčí nesdělil.
Společnost Air France v prohlášení pro CBS News sdělila, že „potvrzuje, že na žádost amerických úřadů byl let odkloněn na letiště v Montrealu poté, co byl jednomu z konžských cestujících na palubě odepřen vstup do Spojených států“.
„Podle nových předpisů mohou cestující přilétající z určitých zemí, včetně Konžské demokratické republiky, vstoupit na území USA pouze přes letiště ve Washingtonu (IAD). Na palubě nedošlo k žádné zdravotní mimořádné události a stejně jako všechny letecké společnosti je i Air France povinna dodržovat vstupní požadavky zemí, do kterých létá,“ doplnila.
Cestující Deborah Mistorová později CBS řekla, že let po přistání v Montrealu později s ostatními cestujícími pokračoval do Detroitu. Posádka podle ní uvedla, že není problém s letadlem, ale nasadila si roušky, aniž by cestujícím řekla, co se děje. V pondělí americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) oznámilo, že osobám bez amerického pasu, které v posledních třech týdnech cestovaly do Konga, Ugandy nebo Jižního Súdánu, bude omezen vstup do USA.
Ve středu ráno ministerstvo vnitřní bezpečnosti, jemuž podléhá CBP, potvrdilo, že od čtvrtka bude vyžadovat, aby všechny lety směřující do USA s cizinci, kteří se v uplynulých 21 dnech kdykoli zdržovali v Kongu, Ugandě nebo Jižním Súdánu, přistávaly na mezinárodním letišti Washington-Dulles ve Virginii.
Africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí potvrdilo 15. května šíření eboly ve východní části Konga. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ve středu oznámil, že dosud zaznamenali nejméně 600 podezření na nákazu ebolou, včetně 139 úmrtí, u nichž se předpokládá, že je způsobil tento virus.
Ebola je závažné, často smrtelné virové onemocnění, které způsobuje horečku, bolesti těla, zvracení a průjem. Šíří se přímým kontaktem s tělesnými tekutinami nakažených, s kontaminovanými materiály nebo s osobami, které na tuto nemoc zemřely. Smrtnost na toto onemocnění může v neléčených případech dosáhnout až 90 procent, jinak se pohybuje mezi 40 a 70 procenty.