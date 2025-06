V USA po třech měsících propustili z vazby prominentního propalestinského aktivistu

Absolvent univerzity Chalíl patřil k vyjednavačům demonstrujících studentů. Americký prezident Donald Trump označil protesty za antisemitské a slíbil deportovat všechny zahraniční studenty, kteří se jich zúčastnili.

Rozhodnutí o Chalílově propuštění je podle agentury Reuters velké vítězství organizací hájících lidská práva, které útoky Trumpovy vlády na propalestinského aktivistu označovaly za nezákonné.

„Spravedlnost zvítězila, ale s velkým zpožděním,“ uvedl Chalíl po odchodu z detenčního zařízení. „Nemělo by to trvat tři měsíce,“ dodal. Předpokládá se, že Chalíl nyní zamíří do New Yorku za svou ženou a synem, který se narodil během jeho pobytu ve vazbě, napsala agentura AP.

Chalíl, kterého imigrační agenti zadrželi 8. března, v loňských rozhovorech se CNN a dalšími médii odsoudil antisemitismus a rasismus. Tvrdil také, že ho americké úřady trestají za jeho politický názor a že postup proti němu je v rozporu s americkou ústavou. Chalíl je potomkem palestinských uprchlíků, narodil se v Sýrii a má alžírské občanství, v USA pobýval legálně a loni získal zelenou kartu opravňující k trvalému pobytu. Jeho manželka je americkou občankou, jejich syn je pak rozeným Američanem.

Trump Chalílovo zadržení označil za první z mnoha a prohlásil, že studenty, kteří se zapojili do podle něj proteroristické, antisemitské a antiamerické činnosti, čeká vyhoštění.

Propalestinské demonstrace na amerických vysokých školách byly reakcí na vojenské akce izraelské armády v Pásmu Gazy a tamní bídnou humanitární situaci. Do Gazy izraelští vojáci vpadli v odvetě za teroristický útok Hamásu z října 2023. Hamás tehdy se svými spojenci zabil na 1200 lidí a dalších 251 unesl jako rukojmí. Izraelská armáda v reakci na to vpadla do Gazy, kde podle tamních úřadů ovládaných Hamásem zahynulo přes 55 000 Palestinců.