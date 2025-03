Demonstroval za Palestinu, teď ho vyhostí. Další přijdou na řadu, říká Trump

Mahmúd Chalíl mluví na Kolumbijské univerzitě v New Yorku s médii. (1. června 2024) | foto: Reuters

O Chalílově zatčení informoval list The New York Times (NYT) s odvoláním na právničku zadrženého. Kolumbijská univerzita byla loni hlavním místem protestů kvůli válce mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás.

Propalestinští demonstranti požadovali ukončení americké podpory poskytované Izraeli a argumentovali množstvím palestinských civilních obětí a humanitární krizí v Pásmu Gazy způsobené izraelskými útoky. Část demonstrantů si ve škole zřídila tábor a obsadila budovu, dokud je nevyvedla policie.

Židovští studenti a vyučující si stěžovali na obtěžování a urážky ze strany protestujících, na druhé straně se naopak objevovala obvinění z islamofobie. V důsledku nepokojů rezignovala rektorka Minouche Shafiková.

Před týdnem administrativa nového prezidenta Trumpa uvedla, že zahájila přezkum federálních grantů a smluv s Kolumbijskou univerzitou pro podezření, že škola neřešila antisemitismus. Trump zároveň pohrozil odepřením federálního financování všem americkým školám či univerzitám, které umožní „nezákonné protesty“.

Demonstrující slíbil uvěznit, vyloučit ze studia či vyhostit ze Spojených států. Koncem minulého týdne Trumpova vláda zrušila Kolumbijské univerzitě granty a kontrakty v hodnotě 400 milionů dolarů (9,2 miliardy Kč).

Zatčení aktivisty však podle NYT představuje výraznou eskalaci Trumpových kroků. Chalíl podle své stránky na profesní platformě LinkedIn v prosinci promoval po dokončení magisterského studia na fakultě mezinárodních studií. Jeho právnička Amy Greerová NYT potvrdila, že Chalíl je držitelem zelené karty a že se bude proti svému zatčení bránit právními kroky.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio na X sdílel informaci o zatčení aktivisty, k čemuž napsal: „Budeme odebírat víza a zelené karty podporovatelům Hamásu v USA, abychom je mohli deportovat.“

„Budeme se důrazně domáhat Mahmúdových práv u soudu a budeme pokračovat v úsilí o nápravu této strašné a neomluvitelné - a vypočítavé - křivdy, která na něm byla spáchána,“ sdělila Greerová. Zatčení podle ní „následuje po otevřeném potlačování studentského aktivismu a politických projevů ze strany americké vlády“.

Právnička si není jistá, kde přesně Chalíl nyní je. Podle ní je možné, že byl převezen až do Louisiany. Chalílova manželka, která je americkou občankou a je v osmém měsíci těhotenství, se svého muže podle Greerové snažila navštívit ve vazební věznici v New Jersey, ale bylo jí řečeno, že tam se nenachází.

První z mnoha

„Jedná se o první zatčení z mnoha. Víme o dalších studentech na Kolumbijské univerzitě a napříč zemí, kteří se zapojili do proteroristické, antisemitské a antiamerické činnosti, a Trumpova administrativa to nebude tolerovat. Mnozí z nich nejsou studenti, jsou to placení buřiči. Tyto příznivce terorismu najdeme, zadržíme a deportujeme z naší země,“ napsal v pondělí prezident Trump na síti Truth Social.

Mluvčí ministerstva vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová v neděli večer uvedla, že Chalíl byl zatčen v souladu s Trumpovými „dekrety zakazujícími antisemitismus“. „Chalíl vedl aktivity ve shodě s Hamásem, který je označen za teroristickou organizaci,“ řekla.

„Úřad pro imigraci a cla (ICE) a ministerstvo zahraničí jsou odhodlány prosazovat nařízení prezidenta Trumpa a chránit národní bezpečnost USA,“ dodala.

Členové ICE, kteří Chalíla zadrželi, mu podle jeho právničky řekli, že mu bylo zrušeno studentské vízum. Držitelem studentského víza přitom vůbec není a odebrání zelené karty je poměrně vzácné. V drtivé většině případů se tak dosud dělo kvůli odsouzení za trestný čin, uvedla právnička a expertka na imigrační zákony z Kolumbijské univerzity Elora Mukherjeeová.