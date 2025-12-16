USA zakážou vstup občanům dalších pěti zemí a držitelům palestinských dokladů

Autor: ,
  23:06
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý rozšířila seznam zemí, jejímž občanům zakáže vstup na území USA. Jedná se o Burkinu Faso, Mali, Niger, Jižní Súdán a Sýrii. Zákaz vstupu budou mít nově také držitelé cestovních dokladů vydaných Palestinskou samosprávou. Zákaz podle vyjádření Bílého domu vstoupí v platnost 1. ledna 2026.

Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve Washingtonu. (22. listopadu 2025) | foto: Aaron SchwartzReuters

V červnu administrativa zakázala vstup občanům Afghánistánu, Barmy, Čadu, Konga, Rovníkové Guineje, Eritreje, Haiti, Íránu, Libye, Somálska, Súdánu a Jemenu. Částečné, ale výrazné omezení vstupu tehdy také uvalila na občany Burundi, Kuby, Laosu, Sierry Leone, Toga, Turkmenistánu a Venezuely.

V úterý seznam zemí, jichž se omezení týká, administrativa rozšířila o dalších 15 zemí. Jsou to Angola, Antigua a Barbuda, Benin, Pobřeží slonoviny, Dominika, Gabon, Gambie, Malawi, Mauritánie, Nigérie, Senegal, Tanzanie, Tonga, Zambie a Zimbabwe.

Důvodem zákazů a omezení jsou podle administrativy bezpečnostní rizika, která dotčené státy pro USA představují.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.