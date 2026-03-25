Pentagon vyšle na Blízký východ další tisíce vojáků, navyšuje kapacity kolem Íránu

Autor:
  10:01aktualizováno  10:01
Pentagon se chystá vyslat na Blízký východ tisíce vojáků z elitní 82. výsadkové divize ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně. Není zřejmé, kam přesně budou nasazeni ani kdy by na místo měli dorazit. Jeden ze zdrojů agentury Reuters uvedl, že se zatím nerozhodlo o vyslání vojáků přímo do Íránu, ale že USA zvyšují kapacity pro možné budoucí vojenské operace v regionu.
Američtí vojáci NATO během přehlídky na oslavu Dne polské armády ve Varšavě (15. srpna 2023) | foto: Dominika Zarzycka / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Americké ministerstvo obrany minulý týden vyslalo do oblasti tisíce příslušníků námořní pěchoty a námořníků na výsadkové lodi USS Boxer spolu s jejím expedičním útvarem námořní pěchoty a doprovodnými válečnými plavidly.

Před tím, než tam Pentagon tyto dodatečné síly nasadil, bylo v regionu 50 tisíc amerických vojáků. Nyní se jich tam podle jednoho ze zdrojů chystají USA rozmístit další 3 až 4 tisíce.

Zpráva o očekávaném vyslání dalších amerických vojáků na Blízký východ přišla den poté, co americký prezident Donald Trump prodloužil své sobotní ultimátum a nařídil na pět dnů odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu.

Zdůvodnil to tím, že Spojené státy podle něj v posledních dvou dnech vedly velmi dobré, detailní a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války. Teherán však vzápětí taková jednání popřel. Podle Íránu je cílem Trumpova kroku dosáhnout poklesu cen ropy, aby mohlo pokračovat protiíránské vojenské tažení.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

