Rusko je pro Evropany zvladatelnou hrozbou, jsou mnohem silnější, míní USA

  18:36aktualizováno  18:36
Rusko není v pozici, aby mohlo usilovat o nadvládu v Evropě. Stojí to v nové obranné strategii USA, kterou vydalo americké ministerstvo obrany. Podle něj ochrana před konvenčními útoky Ruska musí ležet primárně na evropských státech Severoatlantické aliance.
Americký ministr obrany a války Pete Hegseth při jednání s argentinským prezidentem Javierem Mileiem v Bílém domě (14. října 2025) | foto: ČTK

Podle Pentagonu je Rusko zvládnutelnou hrozbou a evropské státy NATO ho převyšují v hospodářství i obyvatelstvu. Naši spojenci v NATO jsou silnější než Rusko, konstatuje Washington.

„Rusko není v pozici, aby si mohlo nárokovat nadvládu v Evropě,“ stojí v dokumentu. Ten poukazuje, že evropští členové NATO převyšují Rusko „v měřítku hospodářství, obyvatelstva a latentně i vojenské síly“.

Strategie ukazuje graf, podle kterého hospodářství členů NATO bez Spojených států je 13krát větší než to ruské.

Dokument poukazuje, že Rusko bude v budoucnosti „přetrvávající ale zvládnutelnou hrozbou pro východní členy NATO“.

Válka na Ukrajině ukázala podle Pentagonu, že Rusko má schopnost vést douhou válku ve svém sousedství. Zároveň má i největší jaderný arzenál, který by dokázal ohrozit i Spojené státy.

„Ruská vojenská hrozba je primárně zaměřená na východ Evropy,“ uvádí Pentagon. „Naštěstí naši spojenci v NATO jsou výrazně silnější než Rusko,“ uvádí strategie. Ta poukazuje, že samotné hospodářství Německa je větší než to ruské.

„Naši spojenci v NATO jsou proto v silném postavení, aby byli primárně odpovědní za konvenční ochranu Evropy s kritickou ale omezenější podporu USA,“ uvádí dokument. Ten poukazuje na závazek států NATO z loňského roku navýšit výdaje na obranu až na 3,5 procenta HDP.

Podle Pentagonu evropské státy mají také hlavní odpovědnost za podporu ukrajinské obraně a za ukončení války na Ukrajině. „Zabezpečení a udržení míru vyžaduje vedení a závazek od našich spojenců v NATO,“ uvádí strategie.

Dokument vydaný Pentagonem vyzývá americké spojence v Evropě a Asii, aby převzali větší podíl za svou bezpečnost.

Předchozí národní obranná strategie byla zveřejněna v roce 2022 za vlády prezidenta Joea Bidena a zaměřovala se především na Čínu jako na hlavní strategickou výzvu pro USA. Současná administrativa Donalda Trumpa vnímá jako svůj úkol obnovit americkou dominanci v západní hemisféře.

