Urychlete výrobu zbraní, urguje Pentagon firmy. Trump nedostatek popírá

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  18:11aktualizováno  18:11
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Pete Hegseth (3. srpna 2026)

Pete Hegseth (3. srpna 2026) | foto: AP

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Pentagon tento týden urgoval americké zbrojařské společnosti, aby urychlily výrobu a dodávky zbraní včetně munice, které má armáda Spojených států ve válce s Íránem extrémní nedostatek. Americký prezident Donald Trump přitom dříve zprávy o špatném stavu zásob popřel.

Náměstek ministra obrany Steve Feinberg lídrům zbrojařského průmyslu v dopise napsal, že mají 21 dní na předložení plánu, jak hodlají požadavek vlády splnit.

Píše o tom deník The Washington Post (WP) s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany.

„Víceleté vývojové cykly jsou nepřijatelné. Musíme ihned urychlit programové harmonogramy a rozšířit naši výrobní kapacitu,“ napsal Feinberg velkým společnostem, jako jsou Boeing, Lockheed Martin a RTX. Náměstek se zaměřil i na potřeby nesouvisející s válkou s Íránem, jako jsou satelitní komunikace a systémy protivzdušné obrany nové generace.

Vyčerpané zásoby munice se v poslední době staly zdrojem napětí mezi prezidentem Donaldem Trumpem a ministrem obrany Petem Hegsethem, informoval nedávno WP. Problém by však mohl zůstat z velké části nevyřešen do doby, než Kongres schválí další finance na obranu, míní podle listu experti na obranný průmysl.

Trump ve čtvrtek na sociální síti Truth Social zprávy o špatném stavu zásob popřel a tvrdil, že Spojené státy mají „obrovské množství“ munice a že velké množství se navíc vyrábí a dováží do USA podle potřeby.

Představitelé tradičních zbrojních firem i start-upů ze Silicon Valley v červenci dostali pozvánku do Bílého domu, kde je přivítali Trumpova personální šéfka Susie Wilesová, Hegseth, ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB) Russell Vought a ředitel pro legislativní záležitosti Bílého domu James Braide, sdělily zdroje WP.

Zástupce firem jako Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril či Palantir na schůzce požádali, aby u amerických zákonodárců lobbovali za zvýšení výdajů na obranu.

Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února podle stanice CNN vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot. Rovněž vyčerpala velkou většinu zásob taktických balistických střel ATACMS s doletem až 300 kilometrů a raket PrSM s doletem až 500 kilometrů, informovala tento týden agentura Reuters.

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