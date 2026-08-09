Náměstek ministra obrany Steve Feinberg lídrům zbrojařského průmyslu v dopise napsal, že mají 21 dní na předložení plánu, jak hodlají požadavek vlády splnit.
Píše o tom deník The Washington Post (WP) s odvoláním na vnitřní zprávu ministerstva obrany.
„Víceleté vývojové cykly jsou nepřijatelné. Musíme ihned urychlit programové harmonogramy a rozšířit naši výrobní kapacitu,“ napsal Feinberg velkým společnostem, jako jsou Boeing, Lockheed Martin a RTX. Náměstek se zaměřil i na potřeby nesouvisející s válkou s Íránem, jako jsou satelitní komunikace a systémy protivzdušné obrany nové generace.
Vyčerpané zásoby munice se v poslední době staly zdrojem napětí mezi prezidentem Donaldem Trumpem a ministrem obrany Petem Hegsethem, informoval nedávno WP. Problém by však mohl zůstat z velké části nevyřešen do doby, než Kongres schválí další finance na obranu, míní podle listu experti na obranný průmysl.
Trump ve čtvrtek na sociální síti Truth Social zprávy o špatném stavu zásob popřel a tvrdil, že Spojené státy mají „obrovské množství“ munice a že velké množství se navíc vyrábí a dováží do USA podle potřeby.
Představitelé tradičních zbrojních firem i start-upů ze Silicon Valley v červenci dostali pozvánku do Bílého domu, kde je přivítali Trumpova personální šéfka Susie Wilesová, Hegseth, ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet (OMB) Russell Vought a ředitel pro legislativní záležitosti Bílého domu James Braide, sdělily zdroje WP.
Zástupce firem jako Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril či Palantir na schůzce požádali, aby u amerických zákonodárců lobbovali za zvýšení výdajů na obranu.
Americká armáda od začátku války s Íránem na konci února podle stanice CNN vyčerpala téměř 80 procent střel pro svůj klíčový systém protivzdušné obrany THAAD a přibližně polovinu raket pro systém Patriot. Rovněž vyčerpala velkou většinu zásob taktických balistických střel ATACMS s doletem až 300 kilometrů a raket PrSM s doletem až 500 kilometrů, informovala tento týden agentura Reuters.