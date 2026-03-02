Americké útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, ujišťuje Hegseth

  14:46aktualizováno  14:56
Útoky na Írán nepovedou k nekonečné válce, prohlásil v pondělí americký ministr obrany Pete Hegseth. Cílem nynějších útoků je podle něj zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu a zabránit zemi získat jaderné zbraně. Šéf Pentagonu to prohlásil na první tiskové konferenci od zahájení útoku na Íránu. Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, kterými mimo jiné zabily íránského duchovního vůdce Alího Chameneího.
Americký ministr obrany Pete Hegseth (2. března 2026)

Americký ministr obrany Pete Hegseth (2. března 2026) | foto: Reuters

Oblouk kouře stoupá po útoku v Teheránu v Íránu. (2. března 2026)
Íránská vláda „dostala jako dar smrt od Ameriky a smrt od Izraele“, řekl ministr obrany USA na tiskové konferenci s šéfem sboru náčelníků štábů Danem Cainem.

Válka podle něj nebyla zahájena s cílem změnit režim, ale „režim se vskutku změnil a svět je díky tomu lepší“. Dodal, že Washington doufá, že Íránci se chopí této příležitosti.

Šéf Pentagonu obvinil Teherán, že se Spojenými státy odmítl vyjednat „mírovou a rozumnou“ dohodu. Írán podle něj zdržoval, aby získal čas na doplnění svých zásob raket a obnovení svých jaderných ambicí. Americký prezident Donald Trump však podle Hegsetha podobné hry nehraje.

Washington a Teherán se ještě ve čtvrtek účastnily nepřímých jednání v Ženevě o íránském jaderném programu, přičemž rozhovory měly pokračovat tento týden.

Ománský ministr zahraničí Badr Busaídí, jehož úřad rozhovory mezi USA a Íránem zprostředkoval, den před americko-izraelskými útoky stanici CBS News řekl, že vyjednávači dosáhli výrazného pokroku a dohoda o omezení íránského jaderného programu je na dosah. Írán podle něj souhlasil, že „nikdy, opravdu nikdy nebude mít... jaderný materiál, který by mohl být použit k výrobě (jaderné) bomby.“

Útok na Írán

Lidé pláčou na shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Lidé se účastní smutečního shromáždění na náměstí v Teheránu poté, co byl při izraelském a americkém útoku zabit nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí. (1. března 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Kouř stoupá po výbuchu v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily další vlnu útoků na Írán. (1. března 2026)
Hegseth vzdal v pondělí hold čtyřem americkým vojákům, kteří v konfliktu přišli o život. Šéf sboru náčelníků štábů Caine vyjádřil soustrast jejich rodinám a uvedl, že USA očekávají další ztráty. Na útocích se podle Cainea podílí námořnictvo, námořní pěchota, letectvo, vesmírné síly a pobřežní stráž ve spolupráci s izraelskou armádou.

