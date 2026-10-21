Americký prezident Donald Trump podle Arakčího konflikt zahájil na základě mylných předpokladů ohledně odhodlanosti Íránu bránit se a nadále je mu chybně namlouváno, že íránské ozbrojené síly nejsou k obraně země připraveny. Důkazy ovšem svědčí o pravém opaku, dodal ministr.
Současná eskalace v regionu ukazuje, jak rychle se konflikt může rozšířit a jak dalekosáhlé důsledky může mít, napsal Arakčí s tím, že Bílý dům odmítá připustit finanční dopady války na životní náklady obyčejných Američanů.
Ministr s odvoláním na údaje ratingové agentury Moody’s tvrdí, že válka proti Íránu jen letos stála Američany 265 miliard dolarů, každou domácnost tedy zhruba 2000 dolarů. Polovinu z této částky podle něj tvoří prudce rostoucí ceny energií.
Írán podle Arakčího usiluje o spravedlivou a čestnou dohodu s USA. Té je možné dosáhnout, pokud Bílý dům prokáže skutečnou vůli trvale ukončit válku, dodal. Ministr zároveň zdůraznil, že Teherán chce dát diplomacii příležitost, i když nemá vzhledem k předchozím zkušenostem s Trumpovou administrativou důvod jí věřit.
Arakčí připomněl, že americko-izraelské útoky na Írán loni v červnu a letos na konci února byly zahájeny v době, kdy Teherán vedl s USA diplomatická jednání. Krátce poté, co Trump a íránský prezident letos v červnu podepsali dohodu, USA opět zaútočily, dodal ministr.
Arakčí uvedl, že v září na Valném shromáždění OSN přes prostředníky Spojeným státům předal „Sedmidenní plán“, který nastínil, co musí obě strany udělat k ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Tento návrh podle něj nezahrnoval nic s čím již USA při předchozích jednáních nesouhlasily. Návrh mimo jiné předpokládal, že šestý den bude průliv znovuotevřen a sedmý den budou obnoveny rozhovory zaměřené na sjednání konečné dohody.
Pokud se USA opět rozhodnou pro vojenskou akci namísto diplomacie, povede to k jejich ještě většímu strategickému neúspěchu, napsal Arakčí. „Írán je starobylá a hrdá civilizace, nepodvolí se žádné moci,“ dodal.