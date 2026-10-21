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USA po osmi měsících války už nemají další vojenské možnosti, tvrdí íránský ministr

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  22:37aktualizováno  22:37
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Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (6. února 2026) | foto: AP

Cesta vpřed se může otevřít pouze tehdy, až americká administrativa skutečně připustí, že nemá žádné vojenské možnosti. V komentáři pro list The Financial Times to napsal íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Podle šéfa diplomacie je to očividné i vzhledem k tomu, že USA ani po téměř osmi měsících války nedosáhly žádného ze svých veřejně deklarovaných cílů.

Americký prezident Donald Trump podle Arakčího konflikt zahájil na základě mylných předpokladů ohledně odhodlanosti Íránu bránit se a nadále je mu chybně namlouváno, že íránské ozbrojené síly nejsou k obraně země připraveny. Důkazy ovšem svědčí o pravém opaku, dodal ministr.

Současná eskalace v regionu ukazuje, jak rychle se konflikt může rozšířit a jak dalekosáhlé důsledky může mít, napsal Arakčí s tím, že Bílý dům odmítá připustit finanční dopady války na životní náklady obyčejných Američanů.

Ministr s odvoláním na údaje ratingové agentury Moody’s tvrdí, že válka proti Íránu jen letos stála Američany 265 miliard dolarů, každou domácnost tedy zhruba 2000 dolarů. Polovinu z této částky podle něj tvoří prudce rostoucí ceny energií.

Írán podle Arakčího usiluje o spravedlivou a čestnou dohodu s USA. Té je možné dosáhnout, pokud Bílý dům prokáže skutečnou vůli trvale ukončit válku, dodal. Ministr zároveň zdůraznil, že Teherán chce dát diplomacii příležitost, i když nemá vzhledem k předchozím zkušenostem s Trumpovou administrativou důvod jí věřit.

Arakčí připomněl, že americko-izraelské útoky na Írán loni v červnu a letos na konci února byly zahájeny v době, kdy Teherán vedl s USA diplomatická jednání. Krátce poté, co Trump a íránský prezident letos v červnu podepsali dohodu, USA opět zaútočily, dodal ministr.

Arakčí uvedl, že v září na Valném shromáždění OSN přes prostředníky Spojeným státům předal „Sedmidenní plán“, který nastínil, co musí obě strany udělat k ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Tento návrh podle něj nezahrnoval nic s čím již USA při předchozích jednáních nesouhlasily. Návrh mimo jiné předpokládal, že šestý den bude průliv znovuotevřen a sedmý den budou obnoveny rozhovory zaměřené na sjednání konečné dohody.

Pokud se USA opět rozhodnou pro vojenskou akci namísto diplomacie, povede to k jejich ještě většímu strategickému neúspěchu, napsal Arakčí. „Írán je starobylá a hrdá civilizace, nepodvolí se žádné moci,“ dodal.

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