Sedm mrtvých, přes deset tisíc zrušených letů. Zimní bouře paralyzuje USA

Nejméně sedm mrtvých si vyžádala zimní bouře, která nyní sužuje značnou část USA. V neděli bylo v zemi zrušeno přes 12 tisíc letů, v pondělí se očekává zrušení dalších více než 3000 leteckých spojení. S výpadky elektřiny se stále potýká více než 815 tisíc odběratelů.

Chladné počasí si vyžádalo tři mrtvé v Tennessee, dva v Louisianě a jednoho v Texasu a v Kansasu.

Od Texasu po severovýchodní cíp Spojených států podle Národní meteorologické služby (NWS) panují „život ohrožující“ podmínky.

Vydatné sněžení, sníh s deštěm a mrznoucí déšť, což je nebezpečný jev, při němž se ochlazené dešťové kapky okamžitě mění v led na povrchu, by mohly přetrvávat několik dní a bouře by mohla zasáhnout zhruba 180 milionů Američanů, tedy více než polovinu populace.

„Sníh a led budou tát velmi, velmi pomalu a jen tak nezmizí, což výrazně zkomplikuje jakékoli záchranné a obnovovací práce,“ řekla stanici CBS News meteoroložka NWS Allison Santorelliová.

Téměř polovina států vyhlásila stav nouze a školy po celé zemi ruší výuku. Americký Senát také zrušil hlasování plánované na pondělní večer. Při vyhlášení stavu nouze v hlavním městě Washingtonu starostka Muriel Bowserová nynější sněhovou bouři označila za největší za posledních deset let.

V Texasu je o 20 stupňů méně než obvykle

Zatímco severní oblasti, jako jsou Severní a Jižní Dakota a Minnesota, jsou na zimní teploty pod bodem mrazu zvyklé, v Texasu, Louisianě a Tennessee jsou teploty přibližně o 15 až 20 stupňů Celsia nižší, než je sezonní průměr. Výpadek elektřiny zasáhl nejvíce právě Tennessee, kde je bez proudu na 250 tisíc odběratelů, uvádí web PowerOutage.us.

V Bostonu, New Yorku a Albany by podle NBC News mohlo napadnout 40 až 60 centimetrů sněhu. Hustě sněžit by mělo také ve státech Maine a Connecticut.

Bouře se bude pohybovat směrem na severovýchod a v úterý by se měla přesunout nad východ Kanady. Chladno však podle předpovědí zůstane i začátkem února.

Se silným sněžením se potýká také Kanada, kde byly zrušeny stovky letů. V provincii Ontario, kde se nachází hlavní město Ottawa, by podle předpovědí mohlo napadnout 15 až 30 centimetrů sněhu.

