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Že USA nedostaly Nobelovu cenu za mír? Norsku to nezapomene, hlásí Trump

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  7:50
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Americký prezident Donald Trump a jeho stín

Americký prezident Donald Trump a jeho stín | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump a jeho stín
Americký prezident Donald Trump a jeho stín
Americký prezident Donald Trump a jeho stín
Americký prezident Donald Trump a jeho stín
20 fotografií
Spojené státy nezapomenou Norsku, že nedostaly Nobelovu cenu za mír. Prohlásil to americký prezident Donald Trump, který rozhodnutí udělit ocenění jihoafrické právničce a někdejší soudkyni Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) Navanethem "Navi" Pillayové za hanebné a trapné.

Trump, který už v loňském roce opakovaně vyzýval k tomu, aby Nobelovu cenu získal on sám, o letošní laureátce řekl, že ji nezná a že o ní nikdo nikdy neslyšel, napsala v noci na dnešek agentura Reuters.

„Pro Norsko a lidi, kteří toto ostudné a zahanbující rozhodnutí učinili, to je nesmazatelná skvrna,“ řekl Trump během předvolebního vystoupení ve městě Syracuse.

Reuters poznamenal, že Trump během svého kritického vyjádření vyjmenoval řadu konfliktů, o kterých řekl, že je vyřešil. Uvedl také, že pomohl zabránit válkám mezi Severní a Jižní Koreou, mezi Japonskem a Severní Koreou a mezi Čínou a Tchaj-wanem.

„Hrstka radikálních ideologů, kteří jsou protidemokratičtí a kteří jsou skutečnými nepřáteli civilizace, navždy zdiskreditovala Nobelovu cenu za mír. A my to nezapomeneme, Norsko,“ řekl americký prezident.

Pětaosmdesátiletá jihoafrická právnička s indickými kořeny byla obhájkyní Nelsona Mandely a dalších politiků bojujících proti apartheidu v její zemi, kde se poté stala první nebělošskou soudkyní vrchního soudu. Po svém působení u ICC a ICTR je v současnosti soudkyní Mezinárodního soudního dvora (ICJ), kde rozhoduje případ, v němž jsou barmské úřady obviněny z genocidy.

Podle Trumpa je však Pillayová záhadnou osobou. „Nikdy jsem o tom člověku neslyšel. Ani nikdo jiný,“ řekl. Podle AP také uvedl, že cenu měl získat on a ne „liberálka pracující pro OSN“.

Trump už loni kritizoval to, že Nobelovu cenu za mír tehdy dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová. Machadová následně svou zlatou Nobelovu medaili Trumpovi věnovala Trumpovi ve snaze získat podporu pro své úsilí o demokratickou Venezuelu. Americký prezident se však rozhodl spolupracovat s nynější prezidentkou Delcy Rodríguezovou, která úřad převzala po Nicolási Madurovi, kterého na počátku ledna uneslo americké komando.

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