Trump, který už v loňském roce opakovaně vyzýval k tomu, aby Nobelovu cenu získal on sám, o letošní laureátce řekl, že ji nezná a že o ní nikdo nikdy neslyšel, napsala v noci na dnešek agentura Reuters.
„Pro Norsko a lidi, kteří toto ostudné a zahanbující rozhodnutí učinili, to je nesmazatelná skvrna,“ řekl Trump během předvolebního vystoupení ve městě Syracuse.
Reuters poznamenal, že Trump během svého kritického vyjádření vyjmenoval řadu konfliktů, o kterých řekl, že je vyřešil. Uvedl také, že pomohl zabránit válkám mezi Severní a Jižní Koreou, mezi Japonskem a Severní Koreou a mezi Čínou a Tchaj-wanem.
„Hrstka radikálních ideologů, kteří jsou protidemokratičtí a kteří jsou skutečnými nepřáteli civilizace, navždy zdiskreditovala Nobelovu cenu za mír. A my to nezapomeneme, Norsko,“ řekl americký prezident.
Pětaosmdesátiletá jihoafrická právnička s indickými kořeny byla obhájkyní Nelsona Mandely a dalších politiků bojujících proti apartheidu v její zemi, kde se poté stala první nebělošskou soudkyní vrchního soudu. Po svém působení u ICC a ICTR je v současnosti soudkyní Mezinárodního soudního dvora (ICJ), kde rozhoduje případ, v němž jsou barmské úřady obviněny z genocidy.
Podle Trumpa je však Pillayová záhadnou osobou. „Nikdy jsem o tom člověku neslyšel. Ani nikdo jiný,“ řekl. Podle AP také uvedl, že cenu měl získat on a ne „liberálka pracující pro OSN“.
Trump už loni kritizoval to, že Nobelovu cenu za mír tehdy dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová. Machadová následně svou zlatou Nobelovu medaili Trumpovi věnovala Trumpovi ve snaze získat podporu pro své úsilí o demokratickou Venezuelu. Americký prezident se však rozhodl spolupracovat s nynější prezidentkou Delcy Rodríguezovou, která úřad převzala po Nicolási Madurovi, kterého na počátku ledna uneslo americké komando.