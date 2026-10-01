Chroptěla, strhala ze sebe prostěradlo. Svědci popsali průběh zpackané popravy

„Vypadalo to, že to neprobíhá tak, jak mělo,“ popsal novinář John North z televizní stanice WBIR. Vykonavatelé popravy Pikové postupně aplikovali obsah obou injekcí se smrtící látkou – pentobarbitalem, ale žena neztratila vědomí, chroptěla a stále jí bilo srdce.
Chrčení slyšeli také přítomní novináři, podle kterých si odsouzená stěžovala na bolest a kopala nohama natolik, že ze sebe strhla prostěradla, kterými byla přikrytá. V určitých chvílích byl zatažený závěs na okně do popravní síně a novináři slyšeli pouze zvuky.
Reportérka stanice WKRN Tori Gessnerová uvedla, že Pikeová si v jednu chvíli stěžovala na bolest paže. „Mám pocit, jako by mi každou chvíli měla prasknout paže. Stává se to takhle?“ řekla vězeňkyně podle Gessnerové.
„Vězeňští pracovníci závěsy poprvé roztáhli v 19:26. O dvacet minut později je ale zase zatáhli, protože bylo slyšet, jak Pikeová chroptí a dusí se. O několik minut později je sice znovu odtáhli, už ve 20:05 je ale opět zatahovali,“ popsali svědci podle listu The Washington Post.
Podle nich bylo zpoza závěsu nadále slyšet hlasité dýchání. Před 21 hodinou pak pracovníci věznice požádali svědky, aby odešli. Z věznice poté odjela ambulance, která Pikeovou převezla do nemocnice.
„Bylo to zpackané,“ popsala popravu May Martinezová, matka ženy, kterou Pikeová v lednu 1995 zabila.
Nyní 50letá Pikeová tehdy spolu se svým 17letým přítelem a další spolupachatelkou vylákala 19letou Colleen Slemmerovou, spolužačku z centra odborné přípravy v Knoxville, do zalesněné oblasti. Pikeová s přítelem Slemmerovou mučili a zabili. Pachatelé do hrudi oběti rovněž vyryli pentagram a odnesli si kus její lebky jako suvenýr.
Podle několika svědků Pikeová mluvila o tom, že cítí lásku i k lidem, kteří ji nenávidí, a že se těší, až bude konečně svobodná. Po jejím boku stál duchovní poradce. Na závěr Piková řekla: „Dnes je šťastný den,“ konstatovala reportérka agentury AP.
Právníci Pikeové uvedli, že ženu nyní ošetřují zdravotníci, avšak o jejím zdravotním stavu nemají informace.
Nejhůře provedená poprava v novodobé historii
„Jde o jednu z nejhůře provedených poprav v novodobé historii trestu smrti. Je to bezprecedentní. Její právníci na tento konkrétní scénář upozorňovali, ale nikdo je neposlechl,“ řekla Robin Maherová z Centra pro informování o trestu smrti. Dosud se podle ní nestalo, aby někdo po podání smrtící injekce zůstal naživu.
„Obavy, na které paní Pikeová upozorňovala, se ukázaly jako oprávněné: obtížně dostupné a prasklé žíly, degradovaný pentobarbital a žádná dostupná neodkladná lékařská pomoc ve chvíli, kdy se něco nevyhnutelně pokazí,“ upozornili v prohlášení právníci Pikeové.
Tennesseeské úřady uvedly, že vězeňští pracovníci při popravě dodrželi stanovené postupy. Platnost příkazu k popravě Pikeové vypršela o půlnoci ze středy na čtvrtek místního času (ve čtvrtek v 7:00 SELČ). Vězeňská správa zatím neuvedla, zda se pokusí Pikeovou opět popravit.
Protokol státu Tennessee pro popravy stanovuje, že pokud vězeň po podání první sady injekcí nezemře, je třeba aplikovat druhou sadu. Neuvádí však, co se stane, pokud je odsouzený naživu i po jejím podání.
Původní termín popravy byl určen na středu ráno, federální odvolací soud ji ale hodinu před vykonáním zastavil. Generální prokurátor státu Tennessee se proti tomuto rozhodnutí odvolal k Nejvyššímu soudu USA, který poté rozhodl, že úřady popravu Pikeové vykonat mohou. Pikeová měla být první ženou popravenou v Tennessee za více než 200 let.
Guvernér státu Bill Lee oznámil, že až do konce roku 2026 pozastavuje všechny plánované popravy a nařídil „komplexní nezávislé přezkoumání“.
„Výkon pravomocně uloženého trestu patří mezi nejzávažnější povinnosti státu a obyvatelé Tennessee očekávají, že bude proveden nejen v souladu se zákonem a ústavou, ale také účinně,“ uvedl Lee.
Přítel Pikeové, Tadaryl Shipp, dostal za podíl na vraždě doživotní trest s možností podmínečného propuštění. Trest smrti mu soud uložit nemohl, protože v době činu ještě nebyl plnoletý. Shipp zůstává ve vězení a jeho žádost o podmínečné propuštění úřady naposledy zamítly loni.
Piková by dala přednost oběšení či zastřelení
Případ Pikeové je letos už druhou zpackanou popravou v Tennessee. V květnu se vězeňským pracovníkům nepodařilo popravit Tonyho Carrutherse, protože zdravotníci déle než hodinu nedokázali zavést nitrožilní vstup. Úřady nakonec popravu přerušily.
„Krvácel a sténal bolestí. Sledovat jeho popravu bylo strašné,“ uvedli Carruthersovi právníci. Guvernér muži udělil roční odklad popravy.
Právníci Pikeové se obávali, že podobný scénář se bude opakovat také v případě jejich klientky. Upozorňovali na to, že trpí poruchou krve a její drobné žíly by mohly ztížit podání injekce. Požadovali proto, aby Tennessee zvážilo jiný způsob popravy, například zastřelení popravčí četou nebo oběšení. Soudce však nakonec rozhodl ve prospěch státu a uvedl, že tamní postupy neporušují ústavní práva Pikeové.
Právníci rovněž žádali guvernéra Tennessee, aby zmírnil trest Pikové na doživotí. V žádosti dokumentovali její dětství, během něhož se stala obětí násilí, zanedbávání a sexuálního zneužívání. Pikeová byla znásilněna, když jí bylo 11 a 17 let, uvedli právníci. Rovněž zdůraznili její diagnózy bipolární a posttraumatické stresové poruchy.