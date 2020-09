USA posílá do Sýrie vojáky a obrněné vozy, budou bránit koaliční vojska

Washington/ Damašek Spojené státy vyslaly dalších téměř 100 vojáků a několik obrněných vozidel do východní Sýrie v reakci na několik nedávných střetů s ruskými jednotkami. Podle agentury AP to v pátek uvedl mluvčí americké armády. Do země poputují rovněž další radary a Washington podle něj v oblasti posílí letecké hlídky.

Kvůli novým bojům na severozápadě Sýrie muselo téměř 6 tisíc civilistů opustit své domovy „Spojené státy v Sýrii nevyhledávají konflikt s žádným jiným národem, ale budou bránit koaliční vojska, pokud to bude nutné,“ řekl mluvčí armády Bill Urban.

Nejmenovaný zdroj z americké armády pak agentuře AP sdělil, že personální a technické posílení má být jasným vzkazem Rusku, že by se mělo vyhýbat jakýmkoliv nebezpečným či provokativním činům vůči americkým jednotkám a jejich spojenců. Ruské a americké jednotky se letos ve východní Sýrii dostaly do řady vyhrocených potyček. Nejvážnější se stala v srpnu, kdy podle amerických činitelů vrážela ruská vozidla bokem do amerických, v nichž utrpěli čtyři vojáci otřes mozku. Američtí činitelé také uvedli, že nad jejich jednotkami létaly dvě ruské helikoptéry, z nichž jedna byla v jednu chvíli jen asi 20 metrů od amerického vozidla. Ćína hrozí USA odvetou. Podle nich Trump překročil své pravomoci zakázem čínských aplikací Rusko podporuje syrský režim prezidenta Bašára Asada a dlouhodobě se staví proti americké přítomnosti v zemi. Ruské ministerstvo obrany svádělo kolizi vozidel obou jaderných mocností na Spojené státy s tím, že se Američané pokusili zablokovat ruskou hlídku. Představitelé americké armády však tvrdí, že ruská vozidla byla v místech, kde nemají co dělat. Američané bojují v Sýrii po boku arabsko-kurdské koalice SDF proti zbytkům povstalců z teroristické organizace Islámský stát.