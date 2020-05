USA pošlou Rusku ventilátory. V dubnu zachraňovala Moskva před koronavirem Američany, teď se role obrátily

WASHINGTON/MOSKVA Když začátkem dubna přistálo na letišti v New Yorku ruské nákladní letadlo s šedesáti tunami zdravotnického materiálu, prezentovala to Moskva jako velké humanitární vítězství. Postupně se ale ukázalo něco úplně jiného.

Obě země jsou na prvních příčkách v počtu nakažených koronavirem. V USA je nakažených nebo si infekcí prošlo půldruhého milionu lidí a 91 tisíc zemřelo, v Rusku se s virem setkalo 290 tisíc lidí a úřady udávají 2700 obětí. Oba rivalové jsou taky soběstační ve výrobě zdravotnického materiálu i ochraně proti pandemii. Začátkem dubna ale v USA počet nemocných prudce rostl a přicházely zprávy, že chybí prakticky všechno.

Rusko ještě epidemii tolik nepociťovalo, a tak jedna z tamních institucí, vládou zřízený Ruský fond přímých investic (RFPI), vypravila do Spojených států vojenský nákladní letoun Ruslan se zdravotnickým materiálem. „Jde o gesto solidarity s obyvateli New Yorku, kteří jsou ve velmi těžké situaci,“ komentoval to tehdy zástupce velvyslance Ruska v OSN Dmitrij Poljanskij.



Gesto dobré vůle se ale postupně obrátilo ve fiasko. Ukázalo se, že část nákladu je stěží upotřebitelná. Jak upozornila ruská redakce BBC, dodané plynové masky M-95 sice používá armáda, v USA na ně ale civilisté nejsou zvyklí. Větší problém byl i se 45 dodanými plicními ventilátory. Ukázalo se, že jsou konstruované na napětí 220 voltů a nikoli na amerických 110 voltů. To by se poměrně snadno dalo vyřešit, mezitím ale došlo ve dvou ruských nemocnicích k požárům s podezřením, že je způsobily právě technické závady na tomto typu ventilátorů.

V nemocnici v Petrohradě zemřelo pět lidí, v Moskvě jeden pacient. „Vyzýváme média a všechny zainteresované, aby nedělali ukvapené závěry a počkali na výsledek vyšetřování,“ píše v prohlášení výrobce ventilátorů Avasta-M, firma UPZ z Čeljabinsku. Ukázalo se ale, že je tu další problém – koncern KRET, pod který UPZ patří, podléhá v USA sankcím kvůli válce na Donbase a podle ruské BBC se sankce týkají i organizátora pomoci, fondu přímých investic.

Ruské ventilátory americké nemocnice nikdy nevyužily a oficiálně z důvodu nadbytečnosti je úřady nechaly odložit do skladu. A za „gesto dobré vůle“ si pak nakonec Moskva nechala zaplatit 660 tisíc dolarů (16,5 milionu korun), podle americké diplomacie šlo o polovinu hodnoty pomoci.

Nyní se situace obrací a do Ruska posílají plicní ventilátory zase Američané. Na dodávce dvou set přístrojů se domluvili prezidenti Vladimir Putin a Donald Trump během telefonátu 7. května, když si navzájem blahopřáli k vítězství svých zemí ve druhé světové válce. Padesát ventilátorů by se mělo do Ruska vypravit už ve středu, zbytek do 26. května.

Podle internetového portálu Hlasu Ameriky (VoA) uhradí plnou cenu přístrojů Spojené státy a do Moskvy s nimi poletí americký vojenský letoun. A jak tvrdí Bílý dům, nejde o žádné mimořádné gesto, ale prezident Trump plní jen svůj slib z poloviny dubna.