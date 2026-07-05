VIDEO: Hořel slavný Brooklynský most, zažehl ho ohňostroj k 250. výročí USA

Požár vznikl krátce před 22. hodinou místního času. Hasičský sbor na místo vyslal dvě cisterny a oheň během několika minut uhasil, uvádí agentura AP. Brooklynský most byl po dobu ohňostroje uzavřený, takže zásah nijak neomezila jinak rušná doprava.
Podle mluvčího hasičů nejde při podobných akcích o výjimečnou událost. Právě kvůli riziku menších požárů bezpečnostní složky drží návštěvníky v dostatečné vzdálenosti od míst, odkud se pyrotechnika odpaluje.
Letošní oslavy Dne nezávislosti ovlivnila také hrozba silných bouřek. New York proto zahájil ohňostroj dříve než obvykle. Nepříznivé počasí narušilo program také v dalších městech na východním pobřeží USA. Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Washingtonu se uskutečnil s několikahodinovým zpožděním kvůli evakuaci prostranství National Mall.