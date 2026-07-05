VIDEO: Hořel slavný Brooklynský most, zažehl ho ohňostroj k 250. výročí USA

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  10:11aktualizováno  10:11
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Během tradičního ohňostroje ke Dni nezávislosti vypukl na Brooklynském mostě v New Yorku požár. Nad jednou z nejznámějších dominant města se vznesl hustý dým, hasiči ale dostali plameny rychle pod kontrolu. Incident se obešel bez zranění.

Požár vznikl krátce před 22. hodinou místního času. Hasičský sbor na místo vyslal dvě cisterny a oheň během několika minut uhasil, uvádí agentura AP. Brooklynský most byl po dobu ohňostroje uzavřený, takže zásah nijak neomezila jinak rušná doprava.

Podle mluvčího hasičů nejde při podobných akcích o výjimečnou událost. Právě kvůli riziku menších požárů bezpečnostní složky drží návštěvníky v dostatečné vzdálenosti od míst, odkud se pyrotechnika odpaluje.

Na Brooklynském mostě v New Yorku vypukl během oslav Dne nezávislosti požár. (4. července 2026)
Lidé sledují ohňostroj u Brooklynského mostu v New Yorku během oslav Dne nezávislosti. (4. července 2026)
Lidé sledují ohňostroj u Brooklynského mostu v New Yorku během oslav Dne nezávislosti. (4. července 2026)
Oslavy k 250. výročí nezávislosti Spojených států (5.července 2026)
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Letošní oslavy Dne nezávislosti ovlivnila také hrozba silných bouřek. New York proto zahájil ohňostroj dříve než obvykle. Nepříznivé počasí narušilo program také v dalších městech na východním pobřeží USA. Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa ve Washingtonu se uskutečnil s několikahodinovým zpožděním kvůli evakuaci prostranství National Mall.

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VIDEO: Hořel slavný Brooklynský most, zažehl ho ohňostroj k 250. výročí USA

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