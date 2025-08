Obří požár v Grand Canyonu vytvořil ohnivé mraky se svým vlastním počasím

„Požár v severní Arizoně od svého vzniku 4. července spálil 453 kilometrů čtverečních lesa a k pátku byl z osmi procent pod kontrolou,“ uvedlo Národní meziresortní hasičské centrum. Velikost požáru, jenž dostal název Dragon Bravo, se od minulé neděle více než zdvojnásobila.

Je to největší aktuální požár ve Spojených státech a jeden z deseti největších v zaznamenané historii Arizony.

Oheň začal po úderu blesku a hasiči se rozhodli pro kontrolované hašení. Požár se ale týden po vzplanutí rychle vymkl kontrole. „Posádkám se podařilo dostat některé části požáru pod kontrolu, ale ještě nejsou zcela uhašeny,“ řekl stanici CNN šéf hasičů Craig Daugherty.

Plameny zdevastovaly historickou chatu Grand Canyon Lodge na severním okraji kaňonu a nejméně 70 dalších staveb, včetně návštěvnického centra. Hasiči se snažili chatu zachránit, ale když shořela úpravna vody a do ovzduší se uvolnil toxický plynný chlór, museli pryč.

Spolu se 100 let starou chatou byla ztracena i velká část okolní přírody, včetně 400 let starých stromů. „Zlomilo mi to srdce, jsem zničený,“ řekl stanici BBC Davy Crockett, šéf Historické společnosti Grand Canyonu.

Požár se podařilo o minulém víkendu dostat pod kontrolu z 26 procent (nejvíc od jeho vzniku), ale silný vítr tento týden situaci výrazně zhoršil.

Oheň chrlící drak z mraků

Oheň se stal tak intenzivním, že si vytvořil vlastní počasí. „Nad požárem jsme sedm dní po sobě pozorovali pyrocumulus neboli ohnivé mraky,“ řekla ve čtvrtek agentuře AP mluvčí hasičů Lisa Jenningsová.

Pyrocumulus se tvoří nad intenzivními zdroji tepla, jako silné požáry nebo sopečné erupce. Vzduch nad rozžhaveným místem rychle stoupá, což ochlazuje a kondenzuje vlhkost vzduchu a vytváří oblaka.

Lesní požár může podnítit také vznik pyrocumulonimbu – ohnivého bouřkového mraku, který generuje blesky, poryvy větru a někdy i tornáda. Údery blesku z těchto typů mraků mohou způsobit nové požáry.

„Tyto mraky se mohou objevovat častěji, protože změna klimatu způsobuje delší období požárů, sucha a extrémní povětrnostní jevy,“ popsal atmosférický vědec Derek Mallia.

„Pokud se dostanou dostatečně vysoko, mohou také vytvářet sestupné proudy, a na to si opravdu dáváme pozor, protože to může rychle šířit oheň a může to být velmi nebezpečné pro hasiče,“ uvedla Jenningsová.

Národní úřad pro letectví a vesmír NASA o pyrocumulonimbu hovoří jako o „oheň chrlícím drakovi z mraků“.

Utah čelí rozsáhlým výpadkům proudu

S masivním lesním požárem se v těchto dnech potýká také Utah, kde oheň nedaleko města Monroe spálil od 13. července 195 kilometrů čtverečních. Hasiči mají nyní oheň z jedenácti procent pod kontrolou.

Ve středu úřady vydaly evakuační příkazy pro několik měst v dráze požáru. Spálené sloupy elektrického vedení způsobily v zasažených oblastech rozsáhlé výpadky elektřiny. Guvernér Utahu Spencer Cox ve čtvrtek kvůli šíření lesních požárů vyhlásil stav nouze v celém státě.

Několik hasičských sborů v Utahu se muselo ve středu stáhnout, protože ohnivé bouřkové mraky ohrožovaly jejich bezpečnost.