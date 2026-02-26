Melania Trumpová převezme žezlo v Radě bezpečnosti OSN, představí recept na mír

Trumpová podle Bílého domu na jednání zdůrazní, že vzdělání je cestou k posílení tolerance a zajištění světového míru. Bude to vůbec poprvé, co stávající americká první dáma bude předsedat zasedání RB OSN, uvedla kancelář Trumpové.
Prezident Donald Trump, který otevřeně touží po Nobelově ceně za mír, již od svého prvního mandátu ostře kritizuje OSN a tvrdí, že instituce čítající 198 členů je neefektivní a potřebuje reformovat.
V posledním týdnu ale šéf Bílého domu začal o OSN hovořit smířlivěji poté, co poprvé zasedla jeho Rada míru, což je jeho vlastní iniciativa, jejímž deklarovaným cílem je ukončit globální konflikty. Mnoho zemí se však do této rady nezapojilo z obav, že byla zřízena s cílem nahradit OSN.
„Rada míru bude téměř dohlížet na OSN a dbát na to, že řádně odvádí svou práci,“ tvrdil Trump 19. února s tím, že cílem je OSN posílit a pomoci získat více prostředků.