Milost od Trumpa? Nechci, jsem vinna, vzkázala prezidentovi výtržnice z Kapitolu

Potyčky propukly jen asi dvě hodiny poté, co ke svým příznivcům ve Washingtonu promluvil prezident Trump. Z pódia před Bílým domem řekl, že nikdy neuzná svou porážku. Protestující v senátní komoře Kapitolu rozbili okna. Podle místních svědků chtěli zapálit hlasovací lístky, personál Kapitolu je ale zachránil. | foto: Profimedia.cz

„Nechci se podílet na tom, že se snaží přepsat historii. Tehdy to bylo povstání,“ řekla jednasedmdesátiletá Hemphillová z Boise ve státě Idaho s tím, že amnestii, kterou Trump výtržníkům nabídl v prvních hodinách svého druhého funkčního období, nechce.

Prezident omilostnění svých stoupenců, kteří v návaznosti na jeho prohru ve volbách z roku 2020 vtrhli do Kapitolu, avizoval dlouho dopředu. Soustavně přitom násilný protest bagatelizoval a vykresloval ho jako „den lásky“, přestože řádění výtržníků zranilo 140 policistů. Prokurátoři obvinili 1 600 lidí, z nichž přes 1 250 přiznalo vinu nebo byli odsouzeno.

Pamela Hemphillová je americká bývalá Trumpova stoupenkyně, která se 6. ledna 2021 zúčastnila útoku na Kapitol Spojených států.

Hemphillová listu The Washington Post řekla, že si je vědoma toho, že to, čeho se tehdy zúčastnila, bylo špatné.

„Trumpovo shromáždění naplánované na 6. ledna nebude zábavné, bude to válka,“ napsala na sociální síti měsíc před povstáním. Na dalším příspěvku je vidět s puškou a popiskem, že míří do Washingtonu.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) rovněž objevil záznam, na kterém Hemphillová den před shromážděním říká, že se pokusí dostat do Kapitolu. „Zítra mě sledujte,“ řekla na kameru. Druhého dne skutečně jako jedna z prvních prošla zátarasy před Kongresem. „Musíme dovnitř, je to náš dům, pojďme,“ křičela na výtržníků kolem sebe.

Cestu do Kapitolu si natáčela, ale moc dlouho v něm nepobyla. Už po devíti minutách požádala jednoho z přítomných policistů, aby jí pomohl odejít s tím, že se bojí zranění z davu. Strážník ji bezpečně vyvedl ven, areál budovy ovšem opustila až poté, co k tomu na Twitteru vyzval Trump.

Myslela jsem, že Trump je náš zachránce

Seniorka prohlásila, že se vzdává možnosti očistit své jméno a zůstane ještě devět měsíců v podmínce. Žena se přiznala k násilnému vniknutí a výtržnictví na území Kapitolu. V roce 2022 si ve vězení odseděla 60 dní.

Hemphillová, která před odchodem do důchodu pracovala třicet let jako poradkyně pro lidi se závislostí na drogách a alkoholu, byla celoživotní republikánkou. Trumpa se rozhodla podporovat na radu své rodiny, přestože jí vadila jeho kauza ohledně sexuálního napadání žen.

„Rodina mi řekla, že Trump zabrání tomu, aby Amerika upadla do komunistického režimu. Byl jako otec, který přichází chránit vaše děti, stavěl se do role spasitele,“ vzpomíná na své někdejší uvažování.

Hemphillová WP řekla, že pokud by milost přijala, byla by to urážka policistů, kteří u Kapitolu zasahovali, a právního státu. „Porušila jsem zákon. Přiznala jsem vinu, protože jsem byla vinna,“ konstatovala.

„Dostala jsem vyhrůžky smrtí za to, že mám výčitky svědomí a lituji svých činů. Je to součást mé nápravy – postavit se faktům o tom, co se 6. ledna skutečně stalo, zastavit šíření všech těch lží, uvedla seniorka.

Trump v období, které vyvrcholilo bezprecedentním útokem na sídlo americké legislatury, opakoval, že Biden volby vyhrál podvodem, a odmítl uznat svou prohru. Dav Trumpových příznivců zaútočil na Kongres v době, kdy měl oficiálně potvrdit Bidenovo vítězství. V den incidentu zemřeli čtyři lidé, jeden člen kongresové ochranky zemřel o den později.

V následujících letech se Trump začal výtržníků zastávat a označovat je za rukojmí či politické vězně, zatímco usiloval o návrat do prezidentské funkce. Rétorika zapadala do jeho snahy vykreslovat americký systém spravedlnosti jako zkorumpovaný a zaujatý v době, kdy byl sám terčem vyšetřování a později i několika obžalob. Plošné milosti nyní vysvětluje tak, že lidé odsouzení za účast na nepokojích si už vytrpěli dost.