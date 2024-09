Trumpovi hrozí dvě prohry ze tří pokusů. Mistr porážek je ale nedostižný

Donald Trump oznámil, že pokud nevyhraje prezidentské volby, nebude příště znovu kandidovat. Není se co divit – v roce 2028 by mu bylo 82 a už nyní je jedním z mála amerických politiků, kteří byli do boje o prezidentství nominováni třikrát. I kdyby se v listopadu nezadařilo, může se konejšit, že jednou už to vyšlo. Jsou tu ale tací, kteří prohráli třikrát ze tří pokusů.