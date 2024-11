Z tamté střechy střílel na Trumpa. Do Butleru by to člověk při návštěvě neřekl

Dějiště atentátu se nenachází přímo ve městě Butler, ale několik kilometrů západně od něj v areálu Butler Farm Show, kde se, jak název napovídá, konají přehlídky zemědělské techniky a podobné napínavé akce. Při příjezdu po silnici 68 směrem od Pittsburghu člověk nejdříve mine autobazar, regionální letiště, prodejnu bagrů a pak už po pravici spatří povědomou vodárenskou věž, zachycenou na mnoha snímcích z onoho Trumpova mítinku.

Autem není možné vjet přímo do areálu, kde exprezident onoho červencového podvečera (a znovu počátkem října) vystoupil. To ale příliš nevadí. Lze se dostat poblíž místa, odkud útočník střílel.

Jen o pár desítek metrů dál se nachází vjezd ke společnosti AGR International vyrábějící kontrolní a inspekční systémy pro nápojový průmysl. U rozlehlého parkoviště stojí zmíněný vodojem a několik nízkých budov sloužících jako skladiště. Ze střechy toho nejvzdálenějšího, situovaného nejvíce na jih, 13. července dvacetiletý Thomas Crooks střílel. Za šest sekund vystřelil z automatické pušky stylu AR-15 osmkrát. Trump od něj stál asi 140 metrů daleko. Vše ostatní je dobře známá historie.

Dostat se přímo k onomu skladu už není možné, vjezd na parkoviště je zablokovaný zátarasy. Do míst, kde se vše odehrálo, však lze dohlédnout. Vyvolává to zvláštní pocity. Teď, během jasného podzimního dne, tu panuje takový klid... V místních to však očividně zanechalo výraznou stopu. Okres Butler je tradičně republikánský, ale teď možná ještě víc. Trumpovská lawn sign je na trávníku skoro každého domu a některé hlásají „Bulletproof“ (neprůstřelný). Trump měl tehdy přitom jen obrovské štěstí, že se otočil. Stále udivuje, jak se něco takového mohlo stát.

Na konci srpna se na místo činu vydala vyšetřovací skupina Sněmovny reprezentantů. Její členové přitom vylezli i na střechu, z níž Crooks střílel. „Předtím, než jsem se stal členem Kongresu, jsem sloužil jako Army Ranger v Iráku a Afghánistánu. Jeden ze základních principů je zabezpečit výše položená místa nebo je sledovat. Tady mnoho zorných polí zabezpečeno nebylo,“ konstatoval demokratický kongresman za Colorado Jason Crow.

Pro Tajnou službu USA byl 13. červenec největším selháním od atentátu na Ronalda Reagana v roce 1981 a stál hlavu její šéfku Kimberly Cheatleyovou. Nezávislý panel dospěl k názoru, že instituci je třeba zcela reformovat. Zatím alespoň byla posílena Trumpova bezpečnost. A na venkovních mítincích ho od té doby chrání neprůstřelné sklo. Tak jako 5. října, kdy se do Butleru vrátil.

„Přesně na tomto místě se mě pokusil chladnokrevný zabiják umlčet. Ale díky Prozřetelnosti a milosrdenství Boha ve svém cíli neuspěl. Naše hnutí nezastavil,“ promlouval exprezident k davům.

Byl u toho i jeho nový parťák Elon Musk, který teď v Pensylvánii shlíží z elektronických billboardů u silnic, které hlásají „In Musk We Trust“. Tehdy přítomné přesvědčoval, že pokud se nedostaví k volbám, budou to volby poslední.

Svou předpověď v říjnu v Butleru vyřkl i Trump. „Jestli vyhrajeme v Pensylvánii, vyhrajeme to celé,“ prohlásil.

Snad se bude po volební noci čekat co nejkratší dobu na to, zda se s pomocí místních voličů jeho předpověď vyplní.