Je válečný jestřáb, zastřelme ji! Trump se pustil do republikánky Cheneyové

„Je to radikální válečný jestřáb. Postavme ji někam s puškou a devíti hlavněmi a střílejme po ní, ano? Uvidíme, jak se bude cítit, až jí budou zbraně mířit na obličej,“ řekl Trump o jedné ze svých největších kritiček mezi republikánskými politiky.

Dcera bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho už dříve oznámila, že v nadcházejících volbách bude hlasovat pro demokratku Kamalu Harrisovou.

Trump totiž podle jejího názoru představuje nebezpečí pro americkou demokracii. Jako jedna z mála republikánů také v minulosti podpořila druhou ústavní žalobu, neboli impeachment, proti Trumpovi za jeho roli při útoku exprezidentových příznivců na Kapitol 6. ledna 2021.

Trump se nyní do Cheneyové pustil na předvolebním mítinku v arizonském Glendale, kde vystoupil s bývalým moderátorem televize Fox News Tuckerem Carlsonem. O političce se zmínil v kontextu posílání amerických vojáků na válečné mise.

„Všichni tito váleční jestřábi sedí ve Washingtonu v pěkné budově a říkají ‚pošleme deset tisíc vojáků přímo do chřtánu nepřítele‘,“ líčil s tím, že měl s těmito lidmi schůzky. A Cheneyová je prý „velmi hloupá“, „stupidní osoba“ a „blbka“, která vždy chtěla jít do války.

Jak poznamenává stanice CNN, Trumpova slova o střílení do Cheneyové jsou dalším vyhrocením nenávistné rétoriky, kterou republikánský kandidát používá proti svým oponentům. Poněkud neurčitě už například mluvil o vyrovnání účtů s „vnitřními nepřáteli“, a to i za pomoci armády. Nespecifikoval však, o kterých nepřátelích mluví.

V minulosti podobná slova volil při komentářích na adresu svých politických soupeřů a zmiňoval i jejich stíhání. Televize CNN připomíná také memoáry amerického exministra obrany Marka Espera. Ten v knize tvrdí, že během protestů po smrti Afroameričana George Floyda z léta 2020 tehdejší prezident nadnesl myšlenku střílení do demonstrantů. „Nemůžeme je prostě střílet? Prostě je střelit do nohou nebo tak něco?“ ptal se prý Trump.

„Takto diktátoři ničí svobodné národy,“ reagovala bývalá kongresmanka Cheneyová na Trumpův poslední výrok. „Vyhrožují těm, kteří se proti nim vymezují, smrtí. Nemůžeme svěřit naši zemi a naši svobodu malichernému, mstivému, krutému a labilnímu člověku, který chce být tyranem,“ dodala a k příspěvku na síti X přidala hashtagy „ženy nebudou umlčeny“ a „volte Kamalu“.

Trumpova kampaň pak svého šéfa podpořila prohlášením, v němž uvádí, že „prezident Trump má stoprocentní pravdu v tom, že váleční štváči jako Liz Cheneyová velmi rychle rozpoutávají války a posílají do nich jiné Američany, místo aby sami šli do boje“. „Falešná média“ pak mluvčí kampaně obvinila z „nehorázného pokusu zasahovat (do voleb) ve prospěch Kamaly Harrisové“.

Ta tento týden na stejném místě, kde Trump těsně před vpádem davů do sídla Kongresu v lednu 2021 prohlašoval prohrané volby za zmanipulované a ukradené, na násilné výroky svého soupeře rovněž upozornila.

„Donald Trump hodlá použít armádu Spojených států proti americkým občanům, kteří s ním prostě nesouhlasí. Proti lidem, které nazývá ‚vnitřním nepřítelem‘. To není kandidát na prezidenta, který přemýšlí o tom, jak zlepšit váš život,“ uvedla Harrisová v projevu. „Je to někdo, kdo je labilní, posedlý pomstou, pohlcený záští a toužící po nekontrolované moci,“ upozornila.

A v reakci na Trumpův slovní útok na Cheneyovou poznamenala, že to Trumpa „musí diskvalifikovat“. „Každý, kdo chce být prezidentem Spojených států a používá takovouto násilnou rétoriku, je jasně diskvalifikovaný a není kvalifikovaný pro funkci prezidenta,“ řekla podle listu The New York Times.

Republikánskou političku označila za „opravdovou vlastenku, která prokázala mimořádnou odvahu, když upřednostnila zemi před stranou“. Naproti tomu Trump je podle Harrisové člověk, který „považuje své politické oponenty za nepřátele, permanentně se mstí a je stále více labilní a nevyrovnaný“.