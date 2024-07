O Trumpa nestojí. Írán se snaží podrýt jeho kandidaturu, varují tajné služby

Američtí zpravodajci údajně zjistili, že „se Teherán snaží ovlivnit prezidentské volby, pravděpodobně proto, že se íránští vůdci chtějí vyhnout výsledku, který by z jejich pohledu zvýšil napětí“ mezi Íránem a Spojenými státy. V novém prohlášení to uvedla vládní agentura ODNI (Office of the Director of National Intelligence), která shromažďuje informace získané tajnými službami.

Teherán se do voleb snaží zasáhnout svými aktivitami na sociálních sítích a souvisejícími vlivovými operacemi, upřesňuje stanice CNN s tím, že se íránské preference, co se příštího amerického prezidenta týče, od roku 2020 nezměnily. Už tehdy se snažil Trumpovu šanci na výhru snížit.

„Írán se nepodílí na žádných úkolech ani aktivitách s cílem ovlivnit americké volby. Značnou část takových obvinění charakterizují psychologické operace, které mají uměle povzbudit volební kampaně,“ odmítá íránská stálá mise při OSN. Nicméně, když byl Trump prezidentem naposledy, nařídil zabití šéfa íránských Revolučních gard Kásema Solejmáního a Spojené státy také na jeho povel odstoupily od společné jaderné dohody.

Íránci následně prohlásili, že se za Solejmáního smrt pomstí, o pomoc žádali i Interpol. A ještě před nedávným atentátem na Trumpa v pensylvánském Butleru americké tajné služby zjistily, že íránská vláda – nezávisle na činu dvacetiletého útočníka Thomase Matthewa Crookse – plánovala Trumpovu vraždu. Teherán i toto tvrzení zpravodajců popřel.

Kromě snahy o zasahování do listopadových prezidentských voleb má Írán v USA ještě jeden zájem, a sice vyvolat v zemi protesty v souvislosti s válkou Izraele proti teroristickému hnutí Hamás v palestinském Pásmu Gazy.

V tomto případě nasazuje do online prostoru údajné aktivisty a v některých případech také demonstranty finančně podporuje. „Teherán se při šíření dezinformací spoléhá na rozsáhlé sítě internetových osobností a nástroje propagandy a byl výrazně aktivní při vyhrocování napětí kolem konfliktu mezi Izraelem a Gazou,“ uvádí ODNI.

„Pro americké volby je nicméně i nadále hlavní hrozbou Rusko,“ upozorňuje pak ODNI s tím, že Kreml najímá specializované ruské firmy, které čím dál lépe dokážou americké veřejnosti na míru nabídnout online obsah. Naproti tomu Čína „se pravděpodobně nesnaží ovlivnit výsledek“ voleb v USA, soudí tajné služby. Ostatně, čínský vůdce Si Ťin-pching americkému prezidentovi Joeu Bidenovi loni v listopadu řekl, že se jeho země do voleb vměšovat nebude.

I nadále však berou ve Spojených státech na vědomí možný scénář, že propagandisté a vlivoví aktéři napojení na Čínu budou „očerňovat kandidáty na nižších místech“.