Trump vymazal Bidenovu výhodu. Poprvé hlásí více peněz na kampaň

Trumpova kampaň měla na konci května k dispozici asi 116 milionů dolarů (2,7 miliardy korun), což je více než dvojnásobek částky, kterou měla o měsíc dříve. Bidenova kampaň mezitím sdělila Federální volební komisi (FEC), že má na účtu asi 91 milionů dolarů (2,1 miliardy korun), což je jen o málo více než na konci dubna.

Úplný finanční stav obou kampaní není jasný, píše Reuters. Ačkoliv kampaně musely do čtvrtka nahlásit své finanční údaje federálnímu regulátorovi, několik jejich přidružených skupin na získávání finančních prostředků má na podání zprávy o nedávné činnosti čas až do konce června.

Bidenova kampaň a jeho strana už dříve zveřejnily neoficiální údaje, podle kterých disponují prostředky ve výši 212 milionů dolarů, ale neuvedly podrobnosti o tom, které výbory tyto peníze spravují.

Čísla zveřejněná Federální volební komisí zřejmě představují dramatický finanční obrat pro Trumpovu kampaň, která za Bidenem na začátku roku zaostávala. Celostátní průzkumy veřejného mínění naznačují vyrovnaný souboj obou kandidátů, ačkoliv Trump v průzkumech vede v několika státech, které nejsou dlouhodobě baštou jedné či druhé strany a které bývají pro výsledek voleb rozhodující.

Republikánská strana, která společně s Trumpem shromažďuje peníze na podporu jeho kandidatury, rovněž oznámila skokový nárůst příspěvků, a to na 54 milionů dolarů z 38 milionů. Demokratická strana oznámila, že má přibližně 65 milionů dolarů, což je o tři miliony dolarů více než v dubnu.

V posledních měsících Trump prudce zvýšil objem finančních prostředků na kampaň, a to i v týdnech, které předcházely jeho odsouzení 30. května za falšování obchodních záznamů v souvislosti s platbou pornoherečce za mlčenlivost. Výši trestu se Trump dozví 11. července.

Oba volební tábory také zvyšují objem finančních prostředků od miliardářů, kteří mohou posílat neomezené částky politickým akčním výborům známým jako Super PAC, které mají výjimku z jinak přísných pravidel financování volební kampaně.

Super PAC MAGA Inc., který podporuje Trumpa, od jednaosmdesátiletého miliardáře Timothyho Mellona, který žije ve Wyomingu a vedl firmy v dopravním průmyslu, obdržel 50 milionů dolarů. Podle amerických médií dědic slavné bankéřské pittsburské rodiny Mellonů částku poslal den poté, co byl Trump shledán vinným ve všech 34 bodech v kauze falšování finančních záznamů. MAGA Inc. v posledních týdnech zvýšila výdaje na televizní reklamy podporující Trumpovu kandidaturu.

Deset milionů dolarů skupina obdržela od osmasedmdesátileté Liz a stejně starého Dicka Uihleinových, kteří v roce 1980 založili ve svém sklepě přepravní a balicí společnost Uline. Dvaačtyřicetiletá dvojčata Winklevossova, zakladatelé kryptoměnové společnosti Gemini, uvedla, že na Trumpovu podporu věnovala jeden milion dolarů v bitcoinech, ale neupřesnila, kam byly dary zaslány.

Dvaaosmdesátiletý americký podnikatel a bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg poslal výboru Future Forward PAC, který podporuje Bidena, skoro 20 milionů dolarů.