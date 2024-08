Neonacisté z Ruska lanaří vůdce pro USA, chtějí verbovat nové členy

„Hledám pro naši organizaci lídra pro USA. Musíte mít zkušenosti s prací v terénu, přežitím v divočině a taktikou malých jednotek,“ napsal zakladatel uskupení Rinaldo Nazzaro na Telegramu. Někdejší spolupracovník Pentagonu, jenž měl kdysi nejvyšší možnou bezpečnostní prověrku, žije poslední léta v Petrohradu.

Americké úřady The Base před prezidentskými volbami v roce 2020 považovaly za hrozbu domácího terorismu. A vše nasvědčuje tomu, že by tomu tak mohlo být i před listopadovým soubojem mezi demokratkou Kamalou Harrisovou a republikánem Donaldem Trumpem.

The Base se hlásí k akceleracionismu – politické doktríně, která nabádá stoupence k urychlení kolapsu společnosti pomocí násilí a odmítá snahy o převzetí moci prostřednictvím voleb. Skupina zastává rovněž teorii o nadřazenosti bílé rasy a brojí proti černochům a Židům.

Polovojenská skupina s náborem začala v roce 2018. Její členové se domlouvali na demolování synagog a pořádali tábory, na nichž své příznivce učili vojenské taktice a zacházení se zbraněmi. Ještě téhož roku se The Base stala předmětem vyšetřování FBI, v rámci kterého skončilo ve vězení deset jejích členů. Mimo jiné plánovali masové střelby a atentáty.

„Terorismus je to jen tehdy, když prohrajeme. Když vyhrajeme, postaví nám sochy,“ řekl rodák z New Jersey Nazzaro v roce 2018. Tehdy se odstěhoval do Ruska.

Gabriel Rocketfiller @cgnavia The American founder of US-based militant neo-Nazi group Rinaldo Nazzaro, 46, who uses the aliases "Norman Spear" and "Roman Wolf".

Zkušenosti z armády velmi žádoucí

FBI Nazzara nadále bedlivě sleduje. Několik zemí The Base označilo za teroristickou organizaci. V minulém týdnu tak učinila také Evropská unie, která uskupení zmrazila finanční prostředky na svém území a členským zemím zakázala jakékoliv jeho financování.

Nazzaro podle deníku The Guardian od nového lídra pro USA požaduje věk nejméně 21 let, řidičský průkaz a čistý trestní rejstřík. Předchozí zkušenosti z armády nejsou nutné, ale jsou „velmi žádoucí“.

„Jako velitel týmu budete mít na starosti nábor, prověřování a udržení šestičlenného či dvanáctičlenného A-týmu, organizování, vedení a dokumentování týmových školení nejméně jednou měsíčně,“ uvedl.

Kandidát na velitele The Base by měl podle Nazzara bydlet poblíž města Republic ve státě Washington. Právě tam Nazzaro před svou emigrací do Ruska zakoupil několik hektarů pozemků, které chtěl využívat jako cvičiště.

Stojí Moskva za financováním The Base?

Co se týče financování, podle Nazzara bude pocházet z mixu jeho vlastních financí a měsíčních darů prostřednictvím kryptoměn. Vedoucímu týmu slíbil 1 200 dolarů měsíčně (28 tisíc korun).

Je ale otázkou, jestli se na financování The Base nepodílí Rusko. Deník The Telegraph uvedl, že Moskva verbuje krajně pravicové extremisty, aby prováděli útoky v zemích NATO. Nazzaro v nedávných příspěvcích chválil nepokoje v Británii, které označil za „oprávněné rozhořčení bělochů“.

Zdroje The Telegraphu uvádějí, že radikálové naverbovaní ruskou vojenskou rozvědkou GRU mají v posledním půl roce na svědomí řadu útoků na Západě. „Pravicoví extremisté jsou terčem GRU, protože jsou skupinou, která je proruská, proputinovská a velmi násilná,“ uvedl jeden z kontaktů.

Před sabotážemi řízenými Kremlem varovala na jaře také německá rozvědka. Diverzní akce, které mají zřejmě na povel ruské tajné služby, vyšetřuje kromě Německa také Polsko, Litva nebo Lotyšsko.

Podle bezpečnostního experta Lucase Webbera je Nazzarův příspěvek pozoruhodný svým obsahem i načasováním.

„I když je obtížné určit jeho přesné vazby na ruskou vládu, výzvu vydal v době, kdy americká vláda zvyšuje varování před zahraničním vměšováním do prezidentských voleb,“ řekl The Guardianu.

Nazzaro neverbuje pro The Base pouze Američany, ale také právě Evropany. Skupina v předchozích dvou letech zveřejnila fotografie svých stoupenců v USA, Německu, Polsku, Srbsku, Švédsku nebo Itálii. V roce 2020 měla skupina asi padesátku členů, nyní jich má zřejmě méně.