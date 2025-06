Kdyby ho jeho administrativa neučinila, Los Angeles by bylo zcela zničeno, řekl prezident. Prohlásil, že Newsom, kterého označil výrazem „scum“ (šmejd), i starostka Los Angeles Karen Bassová by mu měli děkovat a říkat, jak je skvělý, ale místo toho „se rozhodli lhát lidu Kalifornie a Ameriky“, že Národní garda nebyla potřeba a že protesty byly mírumilovné.

Trump také v příspěvku na své sociální síti Truth Social slíbil, že vždy udělá, co je potřeba, aby zajistil bezpečí občanů. „Stačí se podívat na fotografie násilí a ničení, abyste věděli vše, co potřebujete vědět,“ míní.

Agentura Reuters večer informovala, že Trumpova administrativa v Los Angeles navíc nasadí na 700 příslušníků námořní pěchoty. Budou mít dočasně propůrnou roli, dokud nedorazí všichni ze dvou tisíc povolaných příslušníků Národní gardy.

Newsom nasazení Národní gardy na potlačení protestů bez konzultace s ním označil za nezákonné, a v pondělí se proto jeho stát obrátil na soud, kde požaduje zrušení Trumpova nařízení. Guvernérův úřad také požádal ministra obrany Petea Hegsetha, aby vojáky stáhl.

Trump v ponděl navíc před Bílým domem novinářům řekl, že by Newsoma zatkl, kdyby byl zmocněncem pro ochranu hranic Tomem Homanem. Homan v sobotu hrozil tím, že zatkne kohokoliv, kdo by kladl překážky vynucování imigračních zákonů v Kalifornii, včetně guvernéra. Newsom na to reagoval výzvou, ať ho tedy zatkne.

V pondělí guvernér v reakci na Trumpova slova uvedl, že to je krok na cestě k autoritářství. „Prezident USA právě vyzval k zatčení guvernéra v úřadu,“ napsal s tím, že doufal, že takový den nikdy nezažije.

V neděli večer v reakci na vyslání dvou tisíc příslušníků Národní gardy vyšly do ulic Los Angeles tisíce lidí. Protestující na krátkou dobu zablokovali klíčovou dálnici a zapalovali auta, pořádkové síly proti nim použily slzný plyn, gumové projektily či zábleskové granáty.

Protesty ve druhém nejlidnatějším městě USA vypukly v pátek poté, co imigrační úřady ve městě uskutečnily sérii razií a zadržely nejméně 44 lidí za údajné porušení imigračních předpisů.

Začne další kolo protestů

Situace v LA se podle listu Washington Post uklidnila. Na pondělí odpoledne místního času (večer SEČ) jsou ale v plánu další demonstrace. Kromě zakouřeného vzduchu byly ráno ulice města klidné, je patrná silná přítomnost bezpečnostních složek. Podle AP u mnoha obyvatel vyvolal hněv a strach příchod stovek příslušníků Národní gardy, které bez souhlasu guvernéra do města vyslal Trump. V pondělí v poledne jich tam už bylo kolem jednoho tisíce.

Úklid trosek shořelých aut, graffiti na stěnách radnice a detenčního zařízení, které bylo hlavním ohniskem střetů, potrvá několik dní, informuje agentura AP.

Podle Amerického svazu občanských svobod se očekává, že představitelé odborů povedou v losangeleském parku shromáždění, na němž budou požadovat propuštění Davida Huerty, významného odborového předáka, který byl v pátek při razii Úřadu pro imigraci (ICE) zatčen kvůli obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí. Očekává se, že Huerta bude v pondělí obžalován u federálního soudu.

Losangelská policie v pondělí dopoledne postavila betonové zátarasy vedle radnice v centru města.

Newsom a Bassová odsoudili Trumpovo rozhodnutí nasadit Národní Gardu jako tvrdý krok, který má ještě více rozdmýchat napětí.

Nenechte se vyprovokovat, zní z Mexika

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondělí uvedla, že nesouhlasí s násilnými činy spáchanými při protestech v LA, kde žije největší mexická komunita v zahraničí. Zároveň vyzvala americké úřady, aby při migračním procesu respektovaly zákony.

S Trumpem se chce kvůli migraci bilaterálně setkat na červnovém summitu G7 v Kanadě. „Musí to být jasné. Odmítáme násilí, ať už pochází odkudkoliv,“ prohlásila prezidentka. „Apelujeme na mexickou komunitu, aby se chovala mírumilovně a nenechala se vyprovokovat,“ doplnila.

Nejméně 42 Mexičanů je po nedávných raziích drženo v detenčních střediscích a čtyři další byli v neděli vyhoštěni ze země, informoval mexický ministr zahraničí Juan Ramón de la Fuente.

„Budeme pokračovat v návštěvách, abychom mohli sledovat situaci Mexičanů v detenčních centrech v Los Angeles,“ doplnil de la Fuente, podle kterého byla většina zadržených Mexičanů při svém zatčení v práci.