Vzájemné útoky se odehrávají poté, co obě strany v dubnu podepsaly příměří.
Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) v příspěvku na sociální síti X uvedlo, že Írán sestřelil americký dron MQ-1 operující nad mezinárodními vodami. Americké stíhačky proto v reakci zničily íránskou protivzdušnou obranu, pozemní řídící stanici a dva jednorázové útočné drony. Velitelství dodalo, že žádný americký vojenský personál nebyl zraněn.
Síly íránských gard dnes zaútočily na základnu, kterou americká armáda podle nich používá k útokům na íránské území; její lokalitu ale neupřesnila. Kuvajtská armáda nicméně krátce předtím oznámila, že čelila útokům dronů a raket.
Obě země se ostřelovaly i minulý týden, kdy Írán zaútočil na americkou leteckou základnu poté, co americká armáda provedla údery namířené proti íránské operaci dronů poblíž Hormuzského průlivu.
Válku na Blízkém východě rozpoutaly 28. února USA a Izrael leteckými útoky na Írán. Teherán odpověděl údery na státy Perského zálivu a americké vojenské objekty v regionu. V oblasti platí od 8. dubna křehké příměří, o jehož dalším prodloužení se nadále jedná.
Teherán také v reakci na americko-izraelský útok z větší části zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv, kudy před válkou proudily významné světové dodávky ropy, ropných produktů či zkapalněného zemního plynu (LNG).