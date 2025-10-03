Rafinerií Chevronu u Los Angeles otřásl výbuch, zachvátil ji rozsáhlý požár

V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo několik kilometrů jižně od mezinárodního letiště v Los Angeles došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. Na místě zasahují hasiči. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění a příčina incidentu, ke kterému došlo ve čtvrtek večer místního času (v pátek ráno SELČ), není známá.

Jeden ze svědků stanici CBS News sdělil, že exploze kolem 21:30 (v pátek 06:30 SELČ) mu připadala jako malé zemětřesení. Plameny byly vidět na kilometry daleko, píše list Los Angeles Times. Rafinerie má vlastní hasičský sbor a s hašením pomáhají další hasiči z regionu.

V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. (3. října 2025)
Holly Mitchellová, členka rady okresu Los Angeles, podle CBS News řekla, že hasičům se podařilo oheň omezit na jednu část rafinerie.

Uvedla, že zatím nejsou hlášeni žádní zranění a v okolní oblasti není důvod k obavám. Úřady budou v pátek sledovat kvalitu vzduchu. Mitchellová doporučila obyvatelům města, aby pokud možno nevycházeli ven.

Rafinerie v El Segundu byla postavena v roce 1911. Zařízení zpracovává na 290 tisíc barelů ropy denně a jeho hlavními produkty jsou benzín, letecké palivo a nafta.

Celková skladovací kapacita činí 12,5 milionu barelů v přibližně 150 velkých nádržích, uvádí Chevron na svých webových stránkách.

