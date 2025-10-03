Jeden ze svědků stanici CBS News sdělil, že exploze kolem 21:30 (v pátek 06:30 SELČ) mu připadala jako malé zemětřesení. Plameny byly vidět na kilometry daleko, píše list Los Angeles Times. Rafinerie má vlastní hasičský sbor a s hašením pomáhají další hasiči z regionu.
Holly Mitchellová, členka rady okresu Los Angeles, podle CBS News řekla, že hasičům se podařilo oheň omezit na jednu část rafinerie.
Uvedla, že zatím nejsou hlášeni žádní zranění a v okolní oblasti není důvod k obavám. Úřady budou v pátek sledovat kvalitu vzduchu. Mitchellová doporučila obyvatelům města, aby pokud možno nevycházeli ven.
Rafinerie v El Segundu byla postavena v roce 1911. Zařízení zpracovává na 290 tisíc barelů ropy denně a jeho hlavními produkty jsou benzín, letecké palivo a nafta.
Celková skladovací kapacita činí 12,5 milionu barelů v přibližně 150 velkých nádržích, uvádí Chevron na svých webových stránkách.