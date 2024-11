Republikáni ovládli i Sněmovnu. Trump má namířeno k takřka neomezené moci

Před volbami z tohoto měsíce měli republikáni většinu v podobě 220 mandátů a také v nové Sněmovně reprezentantů budou mít potřebnou nadpoloviční většinu nejméně 218 křesel ze 435.

„Je krásné ráno ve Washingtonu. Je to nový den pro Ameriku,“ prohlásil ve slavnostní náladě republikánský předseda dolní komory Mike Johnson na schodech Kapitolu, když se vrátil do Washingtonu. „Slunce svítí a je to odraz toho, jak se všichni cítíme,“ dodal.

Podle agentury AP je to právě Johnson, kdo znovu získal nominaci svých stranických kolegů na předsedu Sněmovny reprezentantů. Volit se bude v lednu.

„Kongres ovládaný republikány umožní Trumpovi rychle jmenovat jeho kabinet a (lidi do) dalších vrcholných funkcí v administrativě a prosazovat jeho agendu nejméně po dobu příštích dvou let,“ konstatuje NBC News. Volební období do americké dolní komory je právě dvouleté.

Také zpravodajská televize CNN míní, že většiny v obou komorách parlamentu Trumpovi umožní prosadit reformy, které mohou hluboce změnit Spojené státy, včetně rázného snižování daní, tvrdé imigrační politiky či transformace zahraniční politiky. Nelze přitom očekávat, že by se jim do cesty stavěl Nejvyšší soud, v němž mají konzervativní soudci převahu šesti ku třem.