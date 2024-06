Zločinec jako prezident už nevadí, republikáni po soudu s Trumpem změnili názor

Společnost nové dotazování prováděla mezi 31. květnem a 3. červnem, tedy bezprostředně poté, co soudní porota rozhodla, že se Trump dopustil falšování podnikatelských záznamů ve snaze zakrýt zločinné spiknutí před volbami v roce 2016. Prezident z let 2017 až 2021 přitom letos do Bílého domu kandiduje znovu a suverénně zvítězil v primárkách Republikánské strany.

Jak uvádí YouGov, dopad newyorského verdiktu na volební preference zůstává nejasný. Průzkumy zatím naznačují, že zásadní otřes v očekávaném souboji mezi Trumpem a současným prezidentem Joem Bidenem nezpůsobil. Stanoviska republikánů „se posunula způsobem, který dává verdikt do pozitivnějšího světla a ponechává Trumpově kandidatuře šanci na úspěch“, uvádí YouGov.

Autoři průzkumů se v obou případech respondentů ptali, jestli si myslí, že osobám usvědčeným z trestného činu by mělo být povoleno stát se prezidentem. V dubnu dohromady odpovědělo kladně 14 procent dotázaných, nyní toto stanovisko posílilo na 34 procent. Vedle prudkého nárůstu mezi republikány se podíl kladných odpovědí zvýšil také mezi „nezávislými“ voliči, a to ze 16 na 33 procent. Ovšem 49 procent účastníků včetně 23 procent republikánů stále vyjádřilo názor, že odsouzený člověk v čele země není v pořádku.

Uznání viny Trumpovi v kandidatuře nebrání a o prezidentskou funkci by se mohl ucházet, i kdyby mu soudce uložil trest vězení. Výše trestu má být v jeho případě oznámena v červenci.