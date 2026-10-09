Americký krok přišel několik hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně ICC Navanethem „Navi“ Pillayová získala Nobelovu cenu míru. EU bude úzce spolupracovat s ICC, aby zajistila jeho účinné fungování, uvedla Evropská komise v reakci na americké sankce uvalené na soud.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vůči ICC vystupuje nepřátelsky dlouhodobě, přičemž v minulosti už uvalila sankce na jeho soudce a prokurátory. Na základě dnes oznámených sankcí bude podle Reuters možné trestat firmy, které soudu poskytují služby.
Washington kritizuje soudem vydané zatykače na izraelské představitele, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, ale také dřívější vyšetřování amerických vojáků nasazených v Afghánistánu, které však ICC již uzavřel.
„Prezident Trump nikdy ICC nedovolí stíhat Američany,“ uvedl Rubio. „Proto dnes Spojené státy uvalují sankce na ICC. Zakážeme transakce s tímto darebáckým soudem, odstřihneme ho od jeho zdrojů a ochromíme jeho schopnost fungovat,“ dodal.
Ruská generální prokuratura den předtím zaslala žádosti nizozemskému ministerstvu spravedlnosti a bezpečnosti a také několik dalším zemím o vydání zástupců Mezinárodního trestního soudu (ICC), které v Rusku v nepřítomnosti odsoudila k trestům odnětí svobody v rozmezí od 3,5 do 15 let za údajně nezákonné stíhání Rusů.
ICC předtím vydal zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina a dětskou ombudsmanku Marii Lvovovou-Bělovovou kvůli únosům ukrajinských dětí. Moskevský městský soud následně soudce ICC odsoudil.
ICC uvalené sankce důrazně odmítl a vyzval své členské státy, aby zajistily, že bude moci i nadále fungovat. „Je to pokus o maření výkonu spravedlnosti a o bránění soudu v plnění úkolů, pro které byl zřízen. Je to útok na vládu práva a na samotné základy mezinárodního právního řádu,“ uvedl soud v prohlášení.
ICC byl založen v roce 2002 za účelem stíhání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zločinů genocidy. Má 125 členských států, včetně všech zemí Evropské unie a všech členů aliance NATO kromě Spojených států a Turecka.