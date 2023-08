Dřív s ním zavíral mafii, teď ho díky němu obvinili. Giulianiho dohnal zákon Rico

Ještě před tím, než se proslavil jako starosta New Yorku, si Giuliani své místo na slunci získal coby úspěšný prokurátor, jemuž se podařilo rozbít některé newyorské mafiánské struktury. Za mříže kromě několika mafiánů dostal i zkorumpované obchodníky z Wall Streetu.

Svými zásluhami se už nikdy nepřestal chlubit a rád vyprávěl, jak se mu zločince dařilo zavírat díky zákonu o organizovaném zločinu. Podle jeho názvu Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act se mu zkráceně říká Rico a Giuliani si dokonce sám přezdíval „hrdina Rica“.

Nyní ho jeho kladivo na mafiány samotného kleplo po hlavě. Právě na základě tohoto zákona je totiž v Georgii spolu s dalšími osmnácti lidmi včetně Trumpa obviněn. Obžaloba jej viní z vyděračských aktivit a tvrdí, že obvinění jednali jako zločinná organizace. Skupina se prý dopustila padělání, vyplňování falešných dokumentů a spiknutí za účelem podvodu na státu.

Obvinění se týká amerických prezidentských voleb z roku 2020, které Giulianiho klient Trump prohrál ve prospěch Joea Bidena. Trump ovšem prohru nikdy neuznal a spolu se svými lidmi začal pracovat na tom, aby výsledky zvrátil. „Prostě řekni, že jsme vyhráli,“ radil mu údajně opilý Giuliani už krátce po volbách.

Následně se pak Trumpovu výhru snažil „zařídit“. Zákonodárcům v Georgii například tvrdil, že se voleb účastnilo 10 315 mrtvých lidí, že některé lístky byly započteny pětkrát či že se dva volební komisaři snažili nabourat do volebních přístrojů, které v některých státech nahradily klasické lístky a urny.

A obžaloba všechny tyto skutky staví nejen jako lži, ale jako činy člena zločinecké skupiny. „Giuliani zná zákon Rico ze všech obžalovaných nejlépe, žil s ním celé dekády. Rudy zatraceně dobře ví, kde je vymezená hranice. Překvapuje mě proto, že se do této situace vůbec dostal,“ říká pro The Guardian bývalý žalobce Michael Discioarro.

„Je pozoruhodné vidět Giulianiho obviněného podle státní verze federálního zákona o vydírání... Jako americký státní zástupce na Manhattanu v 80. letech přispěl k tomu, že se obžaloby na základě Rico proslavily,“ komentoval sešup Giulianiho kariéry také list The New York Times. Pokud bude Giuliani uznán vinným, stejně jako dalším členům skupiny mu hrozí pět až dvacet let vězení.

Mezi obviněnými z Georgie je několik lidí, kteří coby nejmenovaní „spoluspiklenci“ figurují i v obžalobě vznesené na začátku srpna ve federálním případu kolem snahy zvrátit prezidentské volby. Kromě Giulianiho se to týká někdejšího pracovníka ministerstva spravedlnosti Jeffreyho Clarka, právničky Sidney Powellové a právníků Johna Eastmana a Kena Chesebroa.

Sám Giuliani má na krku ještě obvinění ze sexuálního obtěžování, z nějž ho nařkla jeho bývalá zaměstnankyně Noelle Dunphyová. Všechny soudní výlohy a právní služby ho tak stojí stovky tisíc dolarů, nemluvě o obrovských dluzích. Podle listu The Times už Giuliani nabídl k prodeji svůj luxusní byt v New Yorku. Stojí 6,5 milionu dolarů.

Přesto to zřejmě nestačí. Stanice CNN popsala, že se Giuliani vydal do Trumpova sídla na Floridě a prosil ho, aby mu hromadu soudních výloh pomohl zaplatit. Prý je to v jeho nejlepšímu zájmu. Bývalý šéf Bílého domu, který se se svým právníkem rozešel už před časem, aniž mu zaplatil za práci za posledního půl roku, mu dal údajně jen vágní příslib.