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USA, Rusko a Ukrajina zahájí jednání o konci války, účast Evropy je nejasná

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  8:07aktualizováno  8:07
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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner po společné tiskové konferenci v Kyjevě. (6. září 2026) | foto: Valentyn OgirenkoReuters

(Zleva) Poradce ruského prezidenta Kirill Dmitriev, Jared Kushner a Steve...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjevě jednal s americkými vyslanci...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před jednáním ukázal americké delegaci...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před jednáním ukázal americké delegaci...
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Ve Spojených arabských emirátech v úterý začnou dvoudenní americko-rusko-ukrajinská jednání o ukončení války, kterou proti Ukrajině Moskva rozpoutala v roce 2022. Nejasnosti panují okolo možné účasti zástupců evropských států.

Za USA rozhovory povedou zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner. V ruské delegaci bude mimo jiné poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij či šéf vojenské rozvědky GRU Igor Kosťukov. Ukrajinu má zastupovat šéf civilní rozvědky Rustem Umerov nebo šéf prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov.

Moskva v pondělí uvedla, že se jednání nebudou přímo účastnit představitelé evropských zemí. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot přitom v neděli řekl, že evropské země se do rozhovorů zapojí. Agentura Ukrinform zase v pondělí informovala, že Berlín do Abú Zabí vyšle bezpečnostního poradce německého kancléře Friedricha Merze Güntera Sauttera.

Trilaterální jednání v Abú Zabí budou první od letošního února, kdy USA upřely svou pozornost na válku s Íránem. Trump v poslední době naznačuje, že se USA nyní chtějí více věnovat největšímu ozbrojenému konfliktu v Evropě od konce druhé světové války. Vyžádal si stovky tisíc mrtvých a zraněných na obou stranách.

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