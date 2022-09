Pokud Rusko použije jaderné zbraně, bude čelit následkům, pohrozily USA

Sullivanovy výroky jsou zatím poslední z řady varování, která američtí činitelé adresovali Moskvě po nepříliš skrývané hrozbě jadernými zbraněmi. Ruský prezident Vladimir Putin ji pronesl ve středu v projevu o vyhlášení částečné mobilizace.

„Pokud Rusko překročí tuto hranici, bude to mít pro něj katastrofální následky. Spojené státy budou rázně reagovat,“ řekl Sullivan v televizi NBC. Slíbil také, že Spojené státy budou pokračovat v podpoře Ukrajiny „zbraněmi, municí, zpravodajskými informacemi a veškerou další pomocí, kterou můžeme poskytnout“.

Sullivan ve svém nedělním komentáři nezmínil, jakou povahu bude mít případná americká reakce na ruský jaderný útok na Ukrajinu. Uvedl ale, že Washington Moskvě neveřejně „podrobněji vysvětlil, co přesně to bude znamenat“. Sullivan také řekl, že Spojené státy jsou s Ruskem na toto téma v častém přímém kontaktu, a to i v posledních dnech.

Americký prezident Joe Biden ve středečním projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku obvinil Putina z „otevřeného jaderného vyhrožování Evropě“.

Rusko použije všechny prostředky

Rusko v těchto dnech organizuje ve čtyřech částečně okupovaných východoukrajinských oblastech referenda o připojení k Rusku. Ukrajina ani západní státy tato hlasování neuznávají. Připojením Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti k Rusku by Moskva mohla útoky ukrajinských sil na toto území vykládat jako útok na samotné Rusko.

Putin ve svém projevu o mobilizaci řekl, že k ochraně Ruska použije „všechny dostupné prostředky“. Jeho slova - doplněná výrokem „to není bluf“ - byla na světové scéně vykládána jako hrozba použitím jaderných zbraní proti Ukrajině.

„On (Putin) chce vyděsit celý svět. To jsou první kroky jeho jaderného vydírání. Nemyslím si, že blafuje. Myslím si, že svět ho drží zpátky a zadržuje tuto hrozbu. Musíme na něj vyvíjet tlak a nedovolit mu, aby v tom pokračoval,“ řekl ukrajinský prezident americké stanici CBS.

Zelenskyj také řekl, že Rusko provádí jaderné vydírání nejen svým jaderným arzenálem, ale také okupací Záporožské jaderné elektrárny a nedávnými vzdušnými útoky na Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu.