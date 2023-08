Prigožinův letoun sestřelila raketa země-vzduch, zní z USA. Pentagon to popírá

Spojené státy se domnívají, že soukromý letoun, který se ve středu zřítil v ruské Tverské oblasti a v němž byl zřejmě šéf Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin, sestřelila raketa země-vzduch odpálená z území Ruska. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekli dva nejmenovaní američtí činitelé. Mluvčí Pentagonu uvedl, že nejsou k dispozici informace, které by to naznačovaly.