Šéf CIA přicestoval do Moskvy na tajnou návštěvu, zdržel se jen pár hodin

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  17:55aktualizováno  18:14
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Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe vystupuje na...

Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe vystupuje na briefingu v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026) | foto: BONNIE CASH / UPI / ProfimediaProfimedia.cz

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Šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe v úterý přicestoval na jednání do Moskvy, informovala americká média. V ruské metropoli se Ratcliffe zdržel několik hodin, načež opět odcestoval. Washington ani Kreml informaci o cestě šéfa americké tajné služby do Ruska nepotvrdily.

Zprávu o návštěvě Ratcliffa v Moskvě přinesly s odvoláním na nejmenované zdroje stanice CBS News a portál Axios. Neuvedly nicméně, s kým se má šéf CIA v ruské metropoli setkat ani o čem by měl jednat.

Zpráva přišla poté, co byl na letišti Vnukovo spatřen americký vojenský transportní letoun a kolona diplomatických vozidel USA. Ruská média během dne spekulovala, že důvodem přítomnosti letounu Boeing C-17A Globemaster by mohla být výměna vězňů či americko-ruská jednání.

Podle CBS šlo zřejmě o Ratcliffovu první cestu do Ruska v roli šéfa CIA, ačkoli se svými protějšky z ruských zpravodajských služeb už dříve udržoval kontakty.

CIA se podílela na nedávných výměnách zadržovaných lidí mezi USA a Ruskem, včetně propuštění Ksenie Karelinové s rusko-americkým občanstvím, odsouzené na 12 let za vlastizradu, výměnou za rusko-německého občana Artura Petrova, které Ratcliffe osobně vyjednával.

CIA stála rovněž za rozsáhlou výměnou vězňů ze srpna 2024, díky níž se z Ruska dostali například dopisovatel deníku The Wall Street Journal Evan Gershkovich, bývalý příslušník americké námořní pěchoty Paul Whelan či rusko-americká novinářka dříve žijící v Česku Alsu Kurmaševová.

V listopadu 2021 přicestoval na vzácnou návštěvu Moskvy bývalý ředitel CIA William Burns. Setkal se s vysoce postavenými ruskými představiteli, včetně prezidenta Vladimira Putina, jehož tehdy varoval před případnou invazí na Ukrajinu. Tu šéf Kremlu následně přesto nařídil v únoru následujícího roku.

Letos v lednu Moskvu navštívili zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steven Witkoff a Jared Kushner, aby jednali s Putinem o ukončení ruské války proti Ukrajině. Od té doby však jednání uvázla na mrtvém bodě kvůli rozporům v zásadních otázkách a také po pr

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