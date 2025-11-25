Američané jednají v Emirátech s Ukrajinci a Rusy. Nemáme k tomu co říci, uvedl Kreml

Autor: ,
  9:37
Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v pondělí přijel do Abú Zabí, aby tam jednal se šéfem ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylem Budanovem a ruskou delegací v rámci snah USA ukončit válku Ruska proti Ukrajině. Rozhovory mezi Driscollem a ruskými zástupci začaly v pondělí večer a mají pokračovat dnes, napsal s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele a dvě další osoby obeznámené s jednáním list Financial Times (FT).
Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025)

Náměstek amerického ministra obrany Dan Driscoll v Kyjevě (20. listopadu 2025) | foto: Reuters

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov s prezidentem Volodymyrem...
V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23....
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (25. září 2025)
V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23....
18 fotografií

Schůzka v Abú Zabí následuje po víkendovém jednání delegací Spojených států a Ukrajiny v Ženevě, kde debatovaly o americkém 28bodovém plánu na ukončení války, který podle médií vypracovaly USA v součinnosti s Ruskem.

Výsledkem ženevských jednání byl značně revidovaný mírový plán, zatím o 19 bodech.

Podle FT není zřejmé, jestli zástupci USA, Ukrajiny a Ruska v Abú Zabí jednají pouze odděleně, anebo i při společných rozhovorech. Složení ruské delegace podle listu není známé.

Kreml nemá k jednání USA s ruskou delegací v Abú Zabí co říct, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Moskva dosud revidovaný plán pro Ukrajinu neobdržela, dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval v sobotu šéfa rozvědky HUR Budanova jedním z devíti svých delegátů, kteří mají pravomoc účastnit se vyjednávání s USA a Ruskem s cílem dosáhnout „spravedlivého a trvalého míru“.

Původní americký plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů. Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle agentury Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.