Schůzka v Abú Zabí následuje po víkendovém jednání delegací Spojených států a Ukrajiny v Ženevě, kde debatovaly o americkém 28bodovém plánu na ukončení války, který podle médií vypracovaly USA v součinnosti s Ruskem.
Výsledkem ženevských jednání byl značně revidovaný mírový plán, zatím o 19 bodech.
Podle FT není zřejmé, jestli zástupci USA, Ukrajiny a Ruska v Abú Zabí jednají pouze odděleně, anebo i při společných rozhovorech. Složení ruské delegace podle listu není známé.
Kreml nemá k jednání USA s ruskou delegací v Abú Zabí co říct, řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Moskva dosud revidovaný plán pro Ukrajinu neobdržela, dodal.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval v sobotu šéfa rozvědky HUR Budanova jedním z devíti svých delegátů, kteří mají pravomoc účastnit se vyjednávání s USA a Ruskem s cílem dosáhnout „spravedlivého a trvalého míru“.
Původní americký plán počítal mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů. Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle agentury Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.
Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022, napadená země se od té doby se západní pomocí brání.