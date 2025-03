Roztržka mezi Trumpem a Zelenským nám nemusí hrát do karet, obává se Kreml

15:51 , aktualizováno 15:51

Kreml se obává, že rozpory mezi USA a Ukrajinou by mohly zmařit potenciální dohodu mezi Washingtonem a Moskvou. Uvedl to portál The Moscow Times s odkazem na zdroje z ruské vlády, podle nichž je Rusko pro amerického prezidenta Donalda cenné hlavně v souvislosti s vyřešením války na Ukrajině. Pokud se Kyjev po páteční roztržce vrátí k jednacímu stolu, Moskva doufá, že bude moci nastolit tvrdší podmínky.