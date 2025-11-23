Nejste dost vděční za naši snahu, vpálil Trump Ukrajině. Zkritizoval i Evropu

  16:13aktualizováno  16:29
Americký prezident Donald Trump v neděli obvinil ukrajinské vedení, že nevyjádřilo žádnou vděčnost za americké snahy. Evropě pak vyčetl, že nadále nakupuje ruskou ropu. Šéf Bílého domu se tak vyjádřil v den, kdy v Ženevě americká delegace jedná se zástupci Ukrajiny a evropských zemí o tom, jak ukončit válku, kterou rozpoutalo Rusko.
Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve Washingtonu. (22. listopadu 2025)

Šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov vzápětí vyjádřil vděk americkým partnerům za spolupráci a přesvědčení, že jednání v Ženevě přinesou posun. „Oceňujeme, že naši američtí partneři s námi úzce spolupracují, aby pochopili naše obavy a dosáhli tohoto kritického bodu, a očekáváme, že dnes dosáhneme dalšího pokroku,“ poznamenal.

Trump ve svém nedělním příspěvku na síti Truth Social také zopakoval nepravdivé tvrzení, že prezidentské volby, které v roce 2020 prohrál s demokratem Joem Bidenem, mu byly ukradeny.

Znovu také tvrdil, že, pokud by byl hlavou státu on, ruský prezident Vladimir Putin by nikdy na Ukrajinu v únoru 2022 nezaútočil. S Bidenem v úřadu si ale prý Putin řekl, že teď má šanci.

Ruské síly původně počítaly jen s několikadenní operací, Ukrajina se ale se zbrojní a další pomocí USA a západních zemí agresi stále brání.

Trump také velkými písmemy napsal, že v této válce všichni prohrávají, zvláště „miliony lidí, které tak zbytečně zemřely“. Dosavadní odhady západních zemí přitom hovoří o tom, že si válka vyžádala statisíce mrtvých a zraněných.

Závěrem příspěvku pak Trump zkritizoval Ukrajinu i Evropu. Poznamenal ale také, že Spojené státy nadále prodávají obrovské množství zbraní Severoatlantické alianci, které jsou určeny pro Ukrajinu.

V Ženevě v nedělik zástupci spojeneckých zemí jednají o plánu na ukončení války na Ukrajině, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 tisíc vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.

Ukrajinští představitelé, velké evropské země a také třeba Kanada a Japonsko proto usilují o jeho změnu.

Válka na Ukrajině

