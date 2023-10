Vůz narazil do čínského konzulátu v San Francisku, řidiče policie zastřelila

Podle místního serveru San Francisco Chronicle vozidlo narazilo do budovy, kde nachází vízové oddělení konzulátu a kde podle místních obvykle stojí fronty lidí. Často se před budovou konají i protesty, řekli místní novinářům.

Policie v San Francisku uvedla, že její příslušníci zasáhli až poté, co vůz vjel do vstupní haly čínského konzulátu. „Příslušníci vstoupili (do haly konzulátu), navázali kontakt s podezřelým a nastala přestřelka, které se účastnil i policista,“ uvedla mluvčí policie Kathryn Wintersová. Podle ní řidič zemřel po převozu do nemocnice.

Policie podle Wintersové nemá informaci o jiných mrtvých či zraněných. Další informace například o důvodech incidentu, neuvedla. „Chtěla bych vám říci více, ale je to opravdu složité vyšetřování,“ prohlásila před novináři.

„Odsuzujeme tento násilný útok,“ uvedla čínská diplomacie. Podle ní vůz, který narazil do objektu konzulátu, způsobil škody na majetku a představoval „vážnou hrozbu“ pro bezpečnost pracovníků konzulátu, píše agentura Reuters.

Podle agentury AP se čínský konzulát nachází ve velmi rušné ulici v asijské čtvrti.