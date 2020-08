USA se nepodařilo v OSN prodloužit zbrojní embargo vůči Íránu. Je to neomluvitelné selhání, řekl Pompeo

New York Spojeným státům se nepodařilo v Radě bezpečnosti OSN prosadit prodloužení zbrojního embarga proti Íránu. Z 15 členů se pro prodloužení kromě USA vyslovila už jen Dominikánská republika. Proti byly Rusko a Čína a zbývající země, včetně Francie, Británie a Německa, se zdržely, napsala v sobotu agentura Reuters. Embargo, které je zakotveno v jaderné dohodě Íránu se světovými mocnostmi z roku 2015, má vypršet 18. října. Írán výsledek hlasování přivítal.

„V 75leté historii OSN nebyla Amerika nikdy tak izolovaná,“ napsal na Twitteru mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbás Músaví. Íránský velvyslanec při OSN Madžíd Tacht Ravančí označil výsledek hlasování za debakl pro USA a jasné odmítnutí jednostranných řešení.



Americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který je nyní na cestě po střední Evropě, označil hlasování za „neomluvitelné“ selhání Rady bezpečnosti. Na Twitteru napsal, že rada „umožnila největšímu světovému sponzorovi terorismu, aby kupoval a prodával smrtící zbraně“. „Amerika bude nadále pracovat na tom, aby tento omyl napravila,“ dodal.

Za selhání Rady bezpečnosti označil výsledek hlasování také izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan. Rozhodnutí podle něj dál destabilizuje Blízký východ a posílí šíření násilí ve světě.

Ruský prezident Vladimir Putin v pátek navrhl uskutečnění videosummitu. Zúčastnit by se ho měli kromě Ruska také lídři USA a zbývajících zemí, které se účastní jaderné dohody - Británie, Francie, Číny, Německa a Íránu. Cílem summitu má být podle Putina vyhnout se další „konfrontaci a eskalaci“ v OSN. Ochotu zúčastnit se jednání už vyjádřil například francouzský prezident Emmanuel Macron.

O prodloužení embarga usilují i evropští členové RB OSN. Británii, Francii a Německu ale na předložené americké rezoluci vadilo, že měla zákaz obchodování se zbraněmi prodloužit na neurčito.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa prodloužení zbrojního embarga OSN vůči Íránu prosazuje již delší dobu. Míní totiž, že jeho zrušení islámské republice umožní získat zbraně, které mohou přispět k eskalaci konfliktů na Blízkém východě. Washington pohrozil, že pokud RB OSN embargo neprodlouží, spustí skrze jadernou dohodu proces k reaktivaci všech sankcí OSN vůči Íránu, včetně zbrojního embarga.

Podle diplomatů by tak mohly USA učinit příští týden, budou však čelit složité bitvě, napsala agentura Reuters. „V nadcházejících dnech Spojené státy dodrží slib, že se před ničím nezastaví, aby embargo prodloužili,“ uvedla po hlasování velvyslankyně USA při OSN Kelly Craftová.

Íránský velvyslanec Ravančí ale uvedl, že by byl takový postup ze strany USA nelegální, neboť Washington již v roce 2018 od dohody odstoupil. Tohoto názoru je i řada západních diplomatů. Podle agentury DPA by v krajním případě mohly evropské země americké sankce vůči Íránu ignorovat, což by mohlo zvýšit napětí ve vzájemných vztazích těchto spojenců.