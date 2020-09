USA se nepřipojí ke společné snaze najít vakcínu proti koronaviru. Nechtějí si prý nechat nic nutit od WHO

Washington Americká vláda v úterý oznámila, že se Spojené státy nezapojí do mezinárodního projektu, který má zajistit přístup k vakcíně proti koronaviru lidem ve většině zemí světa. Washington to podle agentury AP zdůvodnil tím, že nechce být do podobných iniciativ Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími autoritami nucen.

Americký prezident Donald Trump opakovaně prohlašuje, že WHO potřebuje reformu a že je pod vlivem Číny. V červenci Spojené státy oficiálně potvrdily odchod ze Světové zdravotnické organizace. Austrálie chce dodat vakcínu na koronavirus od AstraZenecy všem svým obyvatelům zdarma. Musí ale být účinná Cílem mezinárodního projektu COVAX, který iniciovala Světová zdravotnická organizace, je zajistit do konce příštího roku na dvě miliardy dávek vakcíny od několika potenciálních výrobců. Do projektu na financování a distribuci vakcín se již zapojilo přes 170 zemí světa. Vakcíny proti viru SARS-CoV-2, který lékaři zaregistrovali poprvé na přelomu roku, nyní vyvíjí a testuje řada států, včetně Indie, Británie, Ruska a Číny „Spojené státy budou pokračovat ve spolupráci se svými mezinárodními partnery s cílem porazit tento virus, ale nenechají si od mnohostranných organizací ovlivněných zkorumpovanou WHO a Čínou nic nutit,“ uvedl mluvčí Bílého domu Judd Deere. „Náš prezident se bude maximálně snažit zajistit, aby jakákoli nová vakcína odpovídala požadavkům amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv na bezpečnost a účinnost, aby byla důkladně otestována a zachraňovala životy,“ dodal.