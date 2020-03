Co dál s koronavirem? Američané vyhodnotí situaci a rozhodnou se, kam směřovat, prozradil Trump

„Nemůžeme dopustit, aby byla léčba horší než samotný problém,“ napsal americký prezident na twitteru. Žádné další podrobnosti ale neuvedl.



Podle doporučení z poloviny března platných 15 dní by se měli lidé mimo jiné vyhýbat shromážděním o více než deseti lidech a uchýlit se do 14denní izolace, pokud se nakazí někdo v jejich domácnosti. Měli by také cestovat jen v nutných případech a vyhýbat se barům a restauracím.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO!