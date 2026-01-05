Senátor Kelly vyzýval k neplnění rozkazů. Hegseth ho za to degraduje

Hegseth uvedl, že dopis s napomenutím, který se zařadí do Kellyho vojenské dokumentace, je nutným procesním krokem k degradaci veterána. Po přeřazení na nižší pozici ho čeká snížení důchodu.
Na síti X ministr doplnil, že v závislosti na dalších krocích může demokratický senátor čelit v budoucnu novým opatřením.
„Kellyho postavení jako současného senátora Spojených států ho nezbavuje odpovědnosti za jeho činy,“ dodal Hegseth. Podle něj má nyní Kelly 30 dní na odpověď. Administrativní proces skončí o 15 dní později.
„Pete Hegseth chce vyslat vzkaz všem vysloužilým vojákům, že pokud řeknou něco, co se jemu nebo Donaldu Trumpovi nelíbí, budou čelit stejným postihům. Je to pobuřující a špatné. Není nic více neamerického než tohle,“ uvedl na X Kelly.
Hegsetha označil za nejméně kvalifikovaného ministra obrany v historii země a dodal, že proti jeho postupu bude bojovat, a to „ne pro sebe, ale aby ukázal, že Hegseth a Trump nemohou rozhodovat o tom, co Američané mohou říkat o své vládě“.
Reuters uvádí, že přestože je takový postup výjimečný, nenaplňuje původní záměry vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ta totiž hrozila, že Kellyho povolá zpět do aktivní služby, aby ho mohla stíhat za to, co popsala jako pobuřující chování bývalého astronauta a vyznamenaného veterána.
Kelly i ostatní demokraté, kteří ve videu vystupovali, své výroky dříve důrazně obhajovali a uvedli, že pouze zopakovali znění zákona. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer označil na X Hegsethovy kroky proti Kellymu za „odporný čin politické odplaty“.
Skupina demokratických zákonodárců tvořená veterány amerických ozbrojených sil a zpravodajských služeb video zveřejnila 18. listopadu. Už dříve opakovaně upozorňovali na to, že Trumpova vláda podle nich porušuje právo, když nařizuje zabíjet v jihoamerických vodách osoby pokládané za pašeráky drog. Pentagon uvedl, že podobné údery proti lodím považuje za legální a oprávněné.
Trump dříve v reakci na video obvinil Kellyho a další zákonodárce z pokusu o rozvracení státu a doplnil, že podobný čin se trestá smrtí.